Фитосанитарный контроль в КР не прошли 20 тонн картофеля из Монголии

Чуй-Бишкекским управлением Департамента химизации, защиты и карантина растений при Министерстве водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности проведен карантинный фитосанитарный контроль 20 тн картофеля, ввезенного из Монголии, по результатам которого выявлены нарушения карантинных фитосанитарных требований.

Согласно пункту 4.4.3 "Положение о порядке осуществления карантинного фитосанитарного контроля (надзора) на таможенной границе Евразийского экономического союза", утвержденного решением Комиссии Таможенного союза от 18 июня 2010 года № 318, 20 тн картошки был возвращен отправителю по причине, отсутствия маркировки на упаковке подкарантинной продукции и сведения указанные в фитосанитарном сертифкате не соответствует фитосанитарным требованиям.