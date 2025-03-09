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Депутаты ЖК обсудили опасения граждан КР относительно рыбной продукции

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- Светлана Лаптева
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Состоялось выездное заседание Комитета по аграрной политике, водным ресурсам, экологии и региональному развитию Жогорку Кенеша, в целях ознакомления с деятельностью рыбохозяйственной отрасли Кыргызской Республики и задачам поставленным перед отраслью, а также беспокойству граждан страны по поводу рыбной продукции.

Мероприятие состоялось в селе Кызыл-Байрак Кеминского района Чуйской области.

В мероприятии приняли участие заместитель директора Департамента рыбопромышленного комплекса Министерства водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности и депутаты Жогорку Кенеша, представители государственных органов и эксперты.

Члены рабочей группы ознакомились с состоянием рыбного хозяйства Кеминского района и получили информацию на месте.

На совещании обсуждалась деятельность рыбной отрасли, поставленные перед ней задачи, а также опасения граждан страны относительно рыбной продукции.


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URL: https://www.vb.kg/443601
Теги:
рыбное хозяйство, Чуйская область, Кыргызстан
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