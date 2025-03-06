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Зрители смеялись и плакали на закрытом показе фильма "Жол"

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- Назгуль Абдыразакова
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В Бишкеке с аншлагом прошел закрытый показ фильма "Жол" ("Дорога"). Режиссерами картины стали Аскат Субанбеков и Мирлан Омуралиев. Зрители тепло восприняли фильм - смеялись, а в некоторые моменты не могли сдержать слез. Картина заставляет задуматься о семье, родных корнях и жизненном пути человека.

Исполнитель главной роли - артист театра и кино, комик, юморист и поэт Кумондор Абылов в беседе с vb.kg поделился своими впечатлениями о съемках.

"Всегда переживаешь, как зритель воспримет фильм. Тем более, показ прошел в месяц Рамазан, и это тоже заставляло задуматься - как люди будут посещать сеансы в этот священный период. В целом, съемки заняли около 10 дней, а с учетом всех технических моментов работа над фильмом длилась примерно три месяца. Самым сложным было снимать массовые сцены в селе. Но каждый съемочный день оставил свой след в памяти. Пока ехали в Талас, снимали, и на обратном пути тоже", - сказал он.

Депутат Жогорку Кенеша Мирлан Самыйкожо, выступая перед зрителями, отметил, что фильм получился патриотичным и напомнил о важности не забывать свою малую родину и корни. Он подчеркнул, что картина сочетает в себе элементы трагедии и комедии. В знак признания актерского мастерства Кумондору Абылову была вручена медаль членства Союза писателей Кыргызстана.

Жительница Бишкека Толкун Абдырахманова также поделилась своим мнением.

"Подрастающее поколение теряет связь с корнями и традициями. Этот фильм - напоминание о наших ценностях. Он наполнен глубоким смыслом, а сочетание драмы и юмора делает его особенно запоминающимся", - сказала она.

Фильм "Жол" оставил сильное впечатление у зрителей, которые отметили его искренность, душевность и важный посыл.


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URL: https://www.vb.kg/443603
Теги:
Бишкек, Кыргызстан, фильм
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