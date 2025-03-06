Владельцы UFC и WWE запускают новую боксерскую лигу при поддержке саудитов

Компания TKO Group Holdings, владеющая UFC и WWE, объявила о создании новой боксерской лиги в партнерстве с Генеральным управлением развлечений Саудовской Аравии (GEA) и компанией Sela. Новый промоушен нацелен на реформирование профессионального бокса по модели UFC, сделав его более структурированным и организованным.

Руководить проектом будут президент UFC Дана Уайт и президент WWE Ник Хан. Одним из ключевых изменений станет внедрение единой рейтинговой системы, которая обеспечит, чтобы за чемпионские титулы боролись только лучшие бойцы в каждом весе. Это нововведение должно уменьшить хаос в боксе, вызванный наличием множества организаций и разрозненных титулов.

Боксеры, подписанные на этот промоушен, получат доступ к тренировочным центрам UFC в Лас-Вегасе, Мехико и Шанхае, что даст им возможность готовиться в лучших условиях. Первый турнир планируется провести в 2026 году, а в настоящее время организаторы работают над заключением телевизионных контрактов.

Этот проект является частью масштабных инвестиций Саудовской Аравии в мировой спорт. В последние годы королевство активно привлекает международные турниры, организовывая крупные боксерские поединки, этапы Формулы-1 и готовясь к проведению чемпионата мира по футболу в 2034 году.