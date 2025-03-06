Поздний гол "Ливерпуля" шокировал "ПСЖ". Лига чемпионов УЕФА накаляется

Очередной игровой день 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА подарил болельщикам незабываемые эмоции. Главным событием стало драматическое поражение ПСЖ от "Ливерпуля" в последние минуты. В других матчах "Бавария" уверенно разобралась с "Байером", "Барселона" одержала непростую победу над "Бенфикой", а "Интер" победил нидерландский "Фейеноорд" со счетом 2:0.

Поздний гол Эллиотта принес "Ливерпулю" победу над "Пари Сен-Жерменом"

На стадионе "Парк де Пренс" "Ливерпуль" одержал важную победу со счетом 1:0 над "ПСЖ" благодаря голу Харви Эллиотта на 87-й минуте. Парижане доминировали на поле, владея мячом 70% времени и нанеся 28 ударов по воротам, но великолепная игра вратаря "Ливерпуля" Алиссона Бекера не позволила им забить. Эллиотт, появившийся на поле за 47 секунд до гола, воспользовался передачей Дарвина Нуньеса и принес "красным" важнейшую победу перед ответным матчем на английском стадионе "Энфилд".

"Бавария" уверенно разобралась с "Байером"

Мюнхенская "Бавария" продемонстрировала свой класс, разгромив "Байер" со счетом 3:0. Харри Кейн открыл счет, а Йозуа Киммих уверенно контролировал центр поля. Красная карточка защитника "Байера" Норди Мукиеле сделала задачу для мюнхенцев еще проще, и теперь они в шаге от выхода в четвертьфинал.

"Барселона" удержала победу над "Бенфикой" вдесятером

Несмотря на удаление одного из игроков в начале матча "Барселона" смогла одержать минимальную победу 1:0 в гостях у "Бенфики". Единственный гол забил Рафинья мощным ударом из-за пределов штрафной на 61-й минуте. Вратарь Войцех Щесны также внес значительный вклад в победу, совершив восемь решающих сейвов. В ответной встрече на стадионе "Камп Ноу" каталонцы попытаются закрепить свое преимущество.

"Интер" берет верх над "Фейеноордом"

Миланский "Интер" сделал важный шаг к выходу в четвертьфинал, обыграв "Фейеноорд" в Роттердаме со счетом 2:0. Итальянцы продемонстрировали надежную игру в обороне и хладнокровную реализацию моментов, что позволило им получить комфортное преимущество перед ответной встречей.