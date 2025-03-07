Сидни Кросби вошел в историю мирового хоккея

Капитан профессионального хоккейного клуба "Питтсбург Пингвинз" Сидни Кросби продолжает вписывать свое имя в историю Национальной хоккейной лиги (НХЛ). В январе 2025 года он набрал 1643 очка (604 гола и 1039 передач) в регулярных чемпионатах, что позволило ему подняться на девятое место в списке лучших бомбардиров в истории лиги, обойдя легендарного Джо Сакика.

Этот успех стал продолжением череды рекордов, установленных Кросби в последние месяцы. В декабре 2024 года он достиг отметки в 1034 результативные передачи, выйдя на 12-е место по этому показателю в истории НХЛ. А уже в ноябре 2024 года он стал 10-м игроком в истории лиги, сумевшим набрать более 1600 очков за карьеру.

Сидни Кросби, которому в августе 2024 года исполнилось 37 лет, продолжает демонстрировать высокий уровень игры, оставаясь ключевым игроком "Питтсбурга". Его выдающиеся достижения подтверждают статус одного из величайших хоккеистов современности.

Эксперты и болельщики отмечают, что Кросби не только стабильно набирает очки, но и остается примером лидера, вдохновляющего свою команду. Его карьера – это сочетание таланта, трудолюбия и невероятной преданности хоккею.

Остается только гадать, какие новые вершины он покорит в ближайшем будущем. Однако одно можно сказать точно: Кросби уже оставил неизгладимый след в истории мирового хоккея.