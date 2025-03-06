Погода
$ 87.45 - 87.85
€ 91.37 - 92.37

Моуринью оштрафован и дисквалифицирован после критики турецких арбитров

183  0
- Самуэль Деди Ирие
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Главный тренер турецкого футбольного клуба "Фенербахче" Жозе Моуринью был оштрафован на 35194 фунта стерлингов, и получил четырехматчевую дисквалификацию после спорного инцидента, произошедшего во время недавнего матча. На данный момент детали происшествия не раскрыты, однако известно, что оно связано с неправомерными действиями со стороны Моуринью.

Моуринью, который известен своими яркими и порой противоречивыми реакциями на скамейке запасных, уже не раз оказывался в центре внимания за подобные инциденты. Его временная отстраненность от матчей станет значительным вызовом для клуба, который будет вынужден справляться без главного тренера на протяжении нескольких ключевых встреч.

Руководство ФК "Фенербахче" и сам Моуринью пока не комментировали ситуацию в полном объеме, однако фанаты и футбольные эксперты с нетерпением ждут разъяснений о причинах наложения санкций.

Этот инцидент вновь поднимает вопросы о взаимоотношениях тренеров с футбольными органами и их влиянии на ход матчей.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/443618
Теги:
Турция, футбол
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  