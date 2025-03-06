Адылбек Касымалиев встретился с премьер-министром Вьетнама

Председатель кабинета министров Адылбек Касымалиев в рамках официального визита в Социалистическую Республику Вьетнам встретился с премьер-министром Вьетнама Фам Минь Тинем. Об этом сообщает пресс-служба кабмина.

По ее данным, глава кабинета министров выразил искреннюю признательность за теплый прием и гостеприимство, и передал наилучшие пожелания и слова приветствия от имени президента Садыра Жапарова.

Он подчеркнул, что Кыргызская Республика высоко ценит традиционные узы дружбы и взаимопонимания, связывающие народы двух стран на протяжении многих лет, и выразил заинтересованность в выведении двустороннего сотрудничества на высокий уровень.

"Убежден, что мой визит в вашу прекрасную страну в качестве главы правительства и наша встреча откроют новую страницу в истории дружбы и сотрудничества между Кыргызстаном и Вьетнамом. В этом году исполняется 33 года со дня установления дипломатических отношений между нашими странами. За эти годы нам удалось достичь значительных успехов в сотрудничестве, как на двустороннем, так и многостороннем уровнях. Хочу отметить, что Вьетнам для нас является одним из важных и надежных партнеров в регионе Юго-Восточной Азии. Наши страны разделяют общие подходы к вопросам глобальной и региональной безопасности и стабильности. Уверен, что активизация нашего взаимодействия позволит вывести кыргызско-вьетнамские отношения на новый уровень и придаст им дополнительную динамику", - сказал Председатель Кабинета Министров.

Адылбек Касымалиев отметил позитивную динамику в развитии товарооборота между Кыргызстаном и Вьетнамом. За период 2019-2024 годов объем товарооборота увеличился почти в 13 раз.

"В вопросах продвижения экономического сотрудничества между нашими странами предлагаю создать Кыргызско-вьетнамскую межправительственную комиссию по экономическому сотрудничеству, в рамках которой будет проводится регулярный диалог по актуальным вопросам и будут вырабатываться перспективные взаимовыгодные инициативы. Для придания дополнительного импульса торгово-экономическим и инвестиционным связям считаем важным согласовать и подписать 3 фундаментальных соглашения в сфере экономики - это Соглашения в области поощрения и защиты инвестиций, экономического сотрудничества и избежания двойного налогообложения", - сказал он.

В свою очередь Премьер-министр Социалистической Республики Вьетнам Фам Минь Тин подчеркнул важность укрепления политического и экономического диалога между государствами, выразив готовность поддерживать инициативы, направленные на развитие взаимной торговли и инвестиционного сотрудничества.

"Вьетнам высоко ценит отношения с Кыргызстаном, который является верным другом нашей страны. Мы нацелены на всеобъемлющее сотрудничество с Кыргызской Республикой. Выражаем готовность совместно работать над дальнейшим развитием двустороннего сотрудничества в различных сферах", - сказал Премьер-министр Вьетнама, выразив уверенность в том, что официальный визит Главы Кабинета Министров откроет новую веху в двусторонних отношениях.

Стороны обсудили широкий спектр вопросов, направленных на укрепление двустороннего сотрудничества. В ходе встречи были рассмотрены ключевые направления сотрудничества в области торговли, инвестиций, промышленности, сельского хозяйства, энергетики, образования, горнорудной отрасли, туризма и культуры.

Особое внимание стороны уделили вопросам расширения транспортных и логистических связей.

В завершении встречи председатель кабинета министров пригласил премьер-министра Вьетнама посетить с визитом Кыргызскую Республику.