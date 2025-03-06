Почему для строительства ж/д "Макмал-Каракол" выбрана компания из США?

В Кыргызстане планируют построить железную дорогу "Макмал - Каракол" с объемом инвестиций около 3 миллиардов долларов.

Национальное агентство инвестиций при президенте и госпредприятие "Национальная компания "Кыргыз темир жолу" подписали с консорциумом "All American Rail Group Global Infrastructure Partner LLC" соглашение о государственно-частном партнерстве "Трансевразийский маршрут" в режиме "проектной песочницы".

Директор Нацагентства инвестиций Талантбек Иманов отметил, что это первый проект ГЧП в железнодорожной сфере Кыргызстана.

"Общая сумма инвестиций составляет порядка 3 миллиардов долларов, что позволит не только создать рабочие места, но и значительно улучшить транспортную сеть, обеспечив экономическую выгоду для страны в долгосрочной перспективе", - сказал он.

Многие кыргызстанцы восприняли этот будущий проект в положительном ключе, понимая, что он открывает новые горизонты для транспортной системы Кыргызстана, улучшая еще больше связи с соседними странами и делая нашу экономику более конкурентоспособной на международной арене. Тем не менее, некоторые наши соотечественники высказали некоторые свои сомнения, например, почему именно это американская компания, вызывает ли она доверие и что Кыргызстану даст этот проект? Все эти вопросы наше издание адресовало старшему эксперту Центра ГЧП Санжару Момбекову, который согласился ответить на все наши вопросы.

На какой стадии находится этот проект?

В настоящее время данный проект еще не находится на стадии реализации. Недавно было подписано соглашение, и, согласно постановлению Кабинета министров КР, проект получил одобрение. Он будет реализовываться в рамках государственно-частного партнерства (ГЧП). Для вынесения решения Кабинета министров, данный проект также был внесен на рассмотрение всем министерствам и ведомствам.

По законодательству у нас предусмотрена возможность подачи частных предложений. То есть, если у инвестора есть идеи или инициативы, он может подать заявку на реализацию того или иного проекта.

Так как данный проект включает в себя инновационные элементы, он был предложен в рамках проектной песочницы. Проектная песочница позволяет апробировать инициативы, и если все стороны удовлетворены условиями, проект выносится на рассмотрение Кабинета министров КР для последующего внедрения соответствующих технологий.

Кроме того, в рамках проектной песочницы есть возможность реализовать проект без проведения конкурса, если, как уже отмечалось, он включает инновационные решения.

Строительство железной дороги "Макмал – Каракол" - это первый железнодорожный проект в нашей стране, который будет реализован в формате ГЧП. Поскольку американская компания первой подала предложение о частной инициативе, и учитывая, что это первый железнодорожный проект в рамках ГЧП, мы приняли ее заявку к рассмотрению.

Насколько важен этот проект для Кыргызстана?

Строительство железной дороги "Макмал – Каракол" имеет стратегическое значение для Кыргызстана - как с экономической, так и с социальной точки зрения. Проект способствует развитию экспорта и может стать важным элементом транснационального транспортного хаба.

На данном этапе подписано соглашение о ГЧП, которое определяет основные параметры сотрудничества. Все ключевые аспекты реализации проекта, включая финансовые и технические условия, будут закреплены в последующих дополнительных соглашениях. Это означает, что мы поддерживаем его реализацию, однако технико-экономическое обоснование и другие ключевые детали еще предстоит разработать. В рамках данного соглашения стороны - с одной стороны ГП "Кыргыз темир жолу", с другой - консорциум "All American Rail Group Global Infrastructure Partner LLC" - должны совместно подготовить и согласовать ТЭО, а также урегулировать все технические и финансовые аспекты.

Таким образом, проект пока находится на ранней стадии, и его дальнейшая реализация будет зависеть от результатов последующих соглашений по финансированию и технико-экономическому обоснованию.

Почему все же была выбрана именно это американская компания?

Надо отметить, что Кыргыз темир жолу уже вели переговоры с данной компанией, Центр ГЧП же оказывал содействие по процедурам инициирования.

Согласно представленным данным, международный консорциум "All American Rail Group Global Infrastructure Partner LLC" объединяет ряд компаний, а также партнерские организации. Он обладает значительным опытом в строительстве и модернизации магистральных железнодорожных линий, станций и интермодальных объектов. Данная компания также прошла все необходимые согласования с государственными органами.

Почему не были рассмотрены другие компании?

В целом, согласно Закону о ГЧП в Кыргызской Республике предусмотрены три способа привлечения инвесторов:

• Открытый конкурс,

• Прямые переговоры,

• Проектная песочница - механизм, позволяющий апробировать проекты ГЧП.

Реализация данного проекта была одобрена в рамках проектной песочницы. В данном случае, именно консорциум "All American Rail Group Global Infrastructure Partner LLC" первым проявил инициативу и подал заявку в рамках проектной песочницы, что позволило рассмотреть его предложение в соответствии с действующим законодательством. Таким образом, решение о взаимодействии с этой компанией было обусловлено не субъективным выбором, а последовательным процессом переговоров и соблюдением установленной процедуры.

Заключение данного соглашения позволит сторонам провести первичную оценку и определить перспективы дальнейшей реализации. Если в рамках соглашения проект окажется жизнеспособным с технической и финансовой точек зрения, а также в части окупаемости, государственный и частный партнёры продолжат работу над дальнейшими соглашениями.

Кстати, а это железная дорога "Макмал - Каракол" будет связана с железной дорогой "Китай-Кыргызстан-Узбекистан"?

Со своей стороны, могу сказать, что железная дорога "Макмал – Каракол" соединит юг и север страны железнодорожным сообщением. Не исключено, что в будущем она может стать частью более крупного проекта - железной дороги "Китай – Кыргызстан – Узбекистан".

Однако в рамках данного ГЧП она рассматривается как внутренняя железнодорожная линия. Эксперты американской компании также отмечают, что этот проект может стать лишь первым шагом на пути к более масштабным железнодорожным инициативам в регионе.