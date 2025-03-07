WBA проведет расследование боя Гервонта Дэвиса и Ламонта Роуча

Всемирная боксерская ассоциация (WBA) прокомментировала спорный исход недавнего боя между Гервонтой "Танком" Дэвисом и Ламонтом Роучем-младшим, который завершился ничьей 1 марта 2025 года в Бруклине.

Решение вызвало значительное недовольство среди боксерского сообщества, особенно из-за инцидента в девятом раунде, когда Дэвис, получив удар от Роуча, присел на колено и направился в свой угол, сославшись на раздражение в глазах от волосатого жира. Судья Стив Уиллис не засчитал это как нокдаун, что вызвало путаницу и привело к протестам по поводу оценки.

Два официальных счета судей были такими: 115-113 в пользу Дэвиса и 114-114 от других двух судей, что привело к ничье. Спорный момент с Дэвисом вызвал широкий общественный резонанс, поскольку многие считали, что решение судьи не засчитать этот момент как нокдаун существенно повлияло на исход боя.

В ответ на протесты WBA начала расследование событий матча. Нью-Йоркская атлетическая комиссия также признала, что техническая проблема не позволила им просмотреть видеоповтор во время боя, что добавила масла в огонь. Отсутствие видеоповтора в такой важный момент вызвало вопросы о честности принятого решения.

Оба бойца выразили желание провести повторный бой, и Дэвис заявил, что готов вновь встретиться с Роучем в ближайшем будущем. Это создает условия для того, чтобы повторный поединок стал одним из самых ожидаемых в

истории бокса.

В тоже время расследование WBA и окончательное решение будут иметь серьезные последствия не только для карьеры Дэвиса и Роуча, но и для самого спорта. Пока мир бокса ждет дальнейших событий, все взгляды будут прикованы к финальному решению WBA.

Это решение по пересмотру боя заставило поклонников бокса и аналитиков задаваться вопросом о справедливости проведения матча, а также подчеркивает необходимость более точного судейства и прозрачности на крупных турнирах.