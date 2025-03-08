В селе Боконбаево откроется мини-предприятие по переработке фруктов

В ближайшее время будет открыт цех по переработке фруктов в селе Боконбаево Тонского района Иссык-Кульской области. Ожидается, что он будет способен перерабатывать до 25 тонн в день или до 1000 тонн за сезон.

Данный мини-цех будет решать проблему местных жителей во время сбора урожая. Жители села не знают, куда реализовывать, продавать свой урожай.

Также с открытием предприятия удастся сохранить стабильную цену на абрикосы. В настоящее время для сдерживания стабильных цен на абрикосы в регионе нужно еще не менее 8 таких перерабатывающих предприятий.

На данный момент строительство этого предприятия завершено почти на 90 процентов, и в ближайшее время планируется привезти оборудование и запустить цех к началу сезона.

Если у кого-то есть планы по предпринимательству и разработке бизнес-плана, то можно обращаться по телефону 0708 320 820.