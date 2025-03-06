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Задержаны бывшие руководители ДТРДТИ мэрии города Бишкек

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- Бермет Таалайбекова
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Выявлены факты злоупотребления должностным положением бывшим руководством Департамента транспорта мэрии города Бишкек, выразившиеся в заключении невыгодного контракта с зарубежной компанией в рамках проекта "Автоматизированная система управления дорожным движением". Об этом сообщает пресс-служба ГКНБ.

Справочно: Проект "АСУДД" является частью концепции "Умного города", направленного на управление городской мобильностью с помощью цифровых технологий, что стало особенно актуально с увеличением численности населения и интенсивности движения.

По данному факту возбуждено уголовное дело, установлено, что должностные лица Департамента транспорта заключили договор с зарубежной компанией на сумму 128 млн сомов для установки светофоров на 21 перекрестке без соответствующего технико-экономического обоснования.

Мэрией города Бишкек была создана комиссия для анализа реализации проекта, выявившая завышение цен на технику на сумму более 18 млн сомов.

Задержаны и водворены в СИЗО бывший директор Департамента транспорта У.У.К. и бывший директор МП "Дорожно-транспортная инфраструктура" С.Р.М.

Проводятся необходимые следственные мероприятия для выявления других должностных лиц, причастных к нарушениям. Проект, направленный на минимизацию пробок, оказался неэффективным из-за технических недоработок, требующих постоянного вмешательства сотрудников УПСМ.


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URL: https://www.vb.kg/443625
Теги:
ГКНБ, мэрия, задержание, светофоры, Бишкек
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