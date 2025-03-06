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Алишер Эрбаев прокомментировал выступление Султанбая Айжигитова

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Напомним, что вчера, 5 марта на заседании Жогорку Кенеша депутат Султанбай Айжигитов выразил серьезные опасения по поводу проекта соглашения о делимитации кыргызско-таджикской государственной границы. Он подчеркнул, что некоторые положения документа могут нанести ущерб стратегическим интересам Кыргызстана и предложил внести в него изменения.

Критика бессрочности договора и передачи села Достук

Айжигитов обратил внимание на статью 12 проекта соглашения, где указано, что договор является бессрочным и не подлежит денонсации. По его мнению, это свидетельствует о том, что Таджикистан достиг своих стратегических целей, стремясь получить коридор к анклаву Ворух и присоединить его территории. Депутат отметил, что ранее этому препятствовали село Достук и дорога Ходжаи-Аало - Ак-Сай - Ворух, которые теперь, согласно соглашению, передаются Таджикистану. Он подчеркнул, что село Достук имело стратегическое значение, поскольку его жители охраняли границу, и его передача лишает Кыргызстан важного рубежа.

Предложения по пересмотру условий соглашения

Депутат предложил не передавать село Достук и заключить новое соглашение о совместном использовании дороги Достук - Ак-Сай - Ворух. Он также отметил, что обмен земельными участками следует оценивать не только по площади, но и по их качеству и стратегическому значению. Айжигитов подчеркнул, что передача 14,5 тысячи гектаров и села Достук может восприниматься как выплата контрибуции, что недопустимо.

Опасения по поводу раздела водозабора "Головной"

Особое внимание депутат уделил вопросу раздела водозабора "Головной". Согласно проекту соглашения, плотина с тремя затворами, расположенная на реке Ак-Суу, делится пополам, что, по мнению Айжигитова, не отвечает стратегическим интересам Кыргызстана и может привести к увеличению числа конфликтов. Он предложил пересмотреть этот пункт и решить вопрос другим способом.

Реакция коллег на выступление Айжигитова

Выступление Султанбая Айжигитова вызвало неоднозначную реакцию среди депутатов. Некоторые поддержали его позицию, выражая обеспокоенность по поводу передачи стратегически важных территорий и объектов. Другие, напротив, считают, что соглашение необходимо для стабильности в регионе и развития добрососедских отношений с Таджикистаном. В частности, спикер Жогорку Кенеша отметил, что село Достук не имеет стратегического значения, и призвал коллег к объективной оценке ситуации.

В беседе с корреспондентом vb.kg парламентарий Алишер Эрбаев заявил следующее:

- Согласно регламенту я не могу комментировать личное мнение Султанбая Абдрашитовича.", - сказал Эрбаев. Объясняет он это тем, что согласно Конституции КР, статусу депутата и регламента ЖК, каждый депутат имеет право выступить и выдвинуть те законодательные акты, которые он считает необходимыми для улучшения жизнедеятельности граждан Кыргызской республики.

По вопросам делимитации и демаркации с республикой Таджикистан, Эрбаев заявил, что любое государство должно иметь свои границы, как административные, так и государственные.

Он также подчеркнул о том, что все войны в мире происходят из-за территориальных споров. Палестина и Израиль воюют на протяжении целого века, и сколько по этой причине пролилось крови. Также нардеп привел в пример российско-украинский конфликт, в результате которого из 38 миллионов украинского населения осталось 18 миллионов. Остальные - это беженцы.

По данным Всемирной организации здравохранения и всемирной статистики, покалеченных граждан Украины насчитывается от 1,5 до 3-х миллионов.

-Худой мир лучше доброй ссоры. - подчеркнул народный избранник.

По словам депутата, в этом вопросе мы не должны оставлять какие-то пробелы. Где-то должны уступить, а где-то взять. Более того, в 16 статье, Конституции КР написано, что "Земля, ее недра, воздушное пространство, воды, леса, пастбища, растительный и животный мир и другие природные ресурсы являются исключительной собственностью Кыргызской Республики.

Парламентарий привел в пример и религиозный аспект, заметив, что любая человеческая жизнь, независимо от вероисповедания стоит дороже, чем священная Кааба. Поэтому мы должны иметь четкие государственные границы.

-Я, как участник боевых действий первой баткенской кампании, сам столкнулся с вопросом границ, поскольку мы не знали, где административная, а где государственная границы, - продолжает он.

По словам Эрбаева, на самом деле на протяжении 100 лет у нас не был решен вопрос с границей.

В 1924 году произошло основное разделение, когда создавалась Кыргызская автономная республика, 2 ее района отошли Таджикистану по принципу "Разделяй и властвуй". Для сохранения идентичности, умышленно смешивали малые народы, в том числе и на Кавказе.

Данная практика берет свои истоки от европейских стран. Для этого можно вспомнить Хорватию, Югославию и Чехословакию. Сейчас нет необходимости в такой практике.

На вопрос, о точных сроках подписания данного документа, депутат заявил, что со слов Камчыбека Ташиева во время его выступления в ЖК с официальным докладом, процедура такова. В течение месяца этот документ должны подписать главы двух стран, после подписания, они обязаны провести определенные процедуры в Кабинете министров, далее подписывается ратификация, которая должна пройти в трех чтениях через парламент и после этого этот документ подписывается президентом. О точной дате окончательного подписания, законотворец пока не знает.

Автор: София Березовская


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URL: https://www.vb.kg/443628
Теги:
граница, Таджикистан, конфликт, Кыргызстан, Жогорку Кенеш
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