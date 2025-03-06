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ФИФА вручит 1 млрд долларов на расширенном Кубке мира среди клубов

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- Самуэль Деди Ирие
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ФИФА объявила о рекордном призовом фонде в 1 миллиард долларов для нового расширенного Кубка мира среди клубов, который стартует в 2025 году. Турнир будет включать 32 команды со всего мира, в том числе ведущие клубы Европы, Южной Америки, Азии и других континентов. Это важное расширение направлено на повышение статуса турнира до уровня престижных соревнований, таких как Лига чемпионов УЕФА и Кубок Либертадорес.

Призовой фонд в 1 миллиард долларов - это значительное увеличение по сравнению с предыдущими Кубками мира среди клубов, что отражает амбиции ФИФА повысить глобальный престиж турнира. Этот шаг, как ожидается, привлечет больше топ-клубов и предоставит существенные финансовые вознаграждения для команд-участников.


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URL: https://www.vb.kg/443630
Теги:
ФИФА, футбол
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