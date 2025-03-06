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Кыргызстан и Катар обсудили совместные туристические инициативы

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В Дохе чрезвычайный и полномочный посол Кыргызской Республики в Государстве Катар Марат Нуралиев встретился с главой сектора туризма Государства Катар Саадом бин Али Аль-Харджи. Об этом сообщает пресс-служба МИД.

По ее данным, в ходе встречи стороны обсудили пути укрепления туристических связей в рамках меморандума о взаимопонимании по сотрудничеству в сфере туризма, подписанного между Кыргызстаном и Катаром в 2014 году.

Кроме того, стороны обменялись мнениями о возможностях организации совместных туристических мероприятий с участием туристических компаний обеих стран.

По итогам встречи стороны договорились поддерживать тесный контакт для дальнейшей реализации достигнутых в ходе переговоров вопросов.


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URL: https://www.vb.kg/443631
Теги:
Катар, сотрудничество, Кыргызстан, МИД
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