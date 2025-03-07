КР ввел временный запрет на вывоз минеральных удобрений за пределы ЕАЭС

Согласно постановлению Кабинета Министров Кыргызской Республики, запрет введен с 3 марта 2025 года сроком на шесть месяцев и распространяется на все виды минеральных удобрений, за исключением международного транзита и гуманитарной помощи, предоставляемой по решению Кабинета Министров.

При этом, если качество минеральных удобрений не соответствует установленным требованиям, то действие данного запрета не распространяется на их обратный вывоз.

Стоить отметить что, введение запрета на вывоз минеральных удобрений представляет собой стратегически важное решение, направленное на защиту национальных интересов, поддержку отечественного сельского хозяйства и обеспечение стабильного развития агропромышленного комплекса.