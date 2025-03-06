Определен участок, куда переселят жителей села Достук Баткенского района

Представители местной власти во главе с полномочным представителем президента КР в Баткенской области Айбеком Шаменовым встретились с жителями села Достук.
По данным госадминистрации, на встрече обсуждался вопрос по переселению жителей в другое село.
В результате с согласия жителей села было принято решение об их переселении на участок Чет-Булак в селе Бужум айылного аймака Суу-Башы. Указанная территория граничит с территорией города Баткен.
В результате государство построит жилой дом со всеми необходимыми условиями на участке земли в пять соток для каждого собственника. Всего будет построен 71 дом.
Кроме того, владельцам земельных участков с госактом будет предоставлен земельный участок под строительство дома площадью 5 соток.
Также под земли сельскохозяйственного назначения будут выделены земли в селе Кызыл-Бель Баткенского района.
Отметим, что в результате процесса делимитации кыргызско-таджикской границы село Достук Баткенской области Кыргызстана было передано Таджикистану. Согласно договоренности, жители села будут переселены в другое место.
Источник: Кабар