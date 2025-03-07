В Национальной филармонии встретили Праздник весны, красоты и всех женщин

Весна всегда начинается с одного из самых трогательных и значимых праздников - Международного женского дня, отмечаемого 8 марта. Этот день - не просто дата в календаре, он наполнен особым смыслом, традициями и, конечно, огромным уважением к женщинам. По традиции Конгресс женщин Кыргызской Республики ежегодно первым в стране открывает серию торжественных мероприятий, посвященных Международному женскому дню. Так было и на этот раз.

В большом зале филармонии имени Т.Сатылганова собрались женщины из всех регионов республики, разных национальностей и профессий – учителя, врачи, работницы сельского хозяйства, предприятий связи, энергетики, легкой промышленности, обслуживания, предпринимательницы, ветераны женского движения и, конечно же, многодетные матери.

Многие из них были награждены медалями Конгресса женщин Кыргызской Республики "Лидерлик үчүн", "Өрнөктүү эне", "Эмгектеги каармандыгы үчүн". Судьбы обычных женщин-медалисток оказались едва ли не интереснее, чем многих титулованных героинь.

Одна из награжденных – Элмира Алибаева, например, приехала из Джалал-Абада. По словам Элмиры Эмилбековны, по профессии она швея. Так сложилось, что ей пришлось поднимать одной четверых детей. Все получили высшее образование, живут и работают в Бишкеке. "Конечно, приходилось много работать. Работала в Казахстане, когда дети были маленькие, 14 лет - в Красноярске, пять лет назад вернулась на родину, - признается она. – Но сейчас у меня все хорошо, дети внимательные и заботливые. Праздник будем встречать вместе в Бишкеке".

В Джалал-Абаде Элмиру Алибаеву знают, как активную общественницу, теперь она сама помогает многим женщинам. И медаль Конгресса женщин Элмире Эмилбековне - это награда за женскую стойкость, трудолюбие, активную жизненную позицию.

- Что пожелать женщинам? Конечно, мирного неба и добра. Конечно, здоровья, личного счастья, детей и внуков. Чтобы дом был полной чашей, - ответила она на мой вопрос, что хотела бы пожелать своим соотечественницам накануне 8 Марта.

Президент Конгресса женщин Замира Акбагышева сердечно поздравила всех подруг с праздником. "Женщины в нашей стране берут на себя ответственность за решение порой очень непростых задач, добиваются успехов, впечатляющих результатов в самых разных сферах и поражают своим умением все делать быстро, споро и одновременно тщательно. В придачу мы, кыргызстанки, способны преображать мир своей красотой, мудростью и душевной щедростью. Это достойно восхищения", - сказала она.

Поздравить женщин с весенним праздником пришли представители госструктур, дипломатических миссий, чрезвычайные и полномочные послы разных стран в Кыргызстане, заслуженные артисты.

Директор Государственного агентства по делам госслужбы и местного самоуправления при кабмине Кыргызстана Кудайберген Базарбаев очень тепло, лирично поздравил прекрасную половину нашей страны с праздником: "Пусть ваши дни будут наполнены живыми, яркими, сильными эмоциями! Пусть каждая минута этого праздничного дня дарит радость и любовь! Пусть впереди вас ждет много всего хорошего, светлого и доброго! Яркой вам весны!".

- От имени посольства Китайской Народной Республики поздравляю всех кыргызстанок с прекрасным праздником 8 Марта, - сказала посол Китая в Кыргызстане Лю Цзянпин на прекрасном русском языке. – Женщины играют огромную роль в развитии любой страны и, в частности, Кыргызстана. В течение многих лет Конгресс женщин Кыргызстана поддерживает тесные отношения с Всекитайской федерацией женщин. Представители конгресса неоднократно посещали Китай, принимали участие в форуме по развитию женщин "Китай-Центральная Азия", в форуме женщин ШОС и в других встречах, они играют огромную роль в укреплении дружбы между народами Китая и Кыргызстана.

Посольство Китая также сохраняет тесные связи с Конгрессом женщин Кыргызстана, поддерживает проект "Образованная женщина – образованная страна". В рамках проекта мы вместе открыли швейный центр по обучению женщин профессии швеи и проводим курсы компьютерной грамотности, чтобы женщины овладели навыками работы на компьютере и могли трудоустроиться.

В феврале этого года президент Кыргызстана Садыр Жапаров совершил государственный визит в Китай. Председатель КНР Си Цзиньпин и президент Садыр Жапаров провели переговоры, в ходе которых лидеры двух стран достигли важного консенсуса по углублению китайско-кыргызских отношений всеобъемлющего стратегического партнерства в новую эпоху.

В рамках визита госпожа Пэн Лиюань пригласила Айгуль Жапарову на чай. Обаяние двух первых леди вызвало большой резонанс в соцсетях Китая. Многие пишут, что они самые красивые первые леди в мире.

В настоящее время китайско-кыргызские отношения переживают "золотой век". Надеюсь, что женщины Китая и Кыргызстана внесут вклад в продвижение и создание сообщества единой судьбы Китая и Кыргызстана, - сказала госпожа Лю Цзянпин, поздравление которой неоднократно прерывалось громкими аплодисментами.

Посол Республики Корея в Кыргызстане Ким Кванджэ отметил, что женщины добиваются успехов во всех сферах жизни общества – в политике, экономике, искусстве, спорте. Во многих других сферах проявляются их лидерские качества и способности, дающие огромный импульс для развития и процветания нашего общества.

- Особенно хочу отметить женщин Кыргызстана, которые вносят огромный вклад в развитие страны. Ваши усилия и вклад достойны самых теплых слов и благодарности. Здоровья вам всем и успехов во всем", - пожелал посол Республики Корея.

- Посол любого государства имеет очень важную привилегию. Он в некоторых случаях может выступать от имени государства и своего народа. Сегодня как раз именно такой случай. Поэтому от имени Республики Беларусь поздравляю вас, уважаемые кыргызстанки, с замечательным праздником, - сказал посол Республики Беларусь в Кыргызстане Сергей Молунов.

– Вы знаете, что не так давно в нашей стране прошли выборы президента, в ходе которых победу одержал Александр Лукашенко. От имени Конгресса женщин Кыргызстана его президент Замира Акбагышева поздравила президента Лукашенко с победой. Такое внимание, конечно, не остается незамеченным. В канун 8 Марта президент Лукашенко передал поздравительное послание Замире Акбагышевой, а в ее лице и всем женщинам вашей страны, - продолжил посол и его слова потонули в овациях зала.

Посол Пакистана поздравил кыргызстанок на кыргызском языке, что вызвало, без преувеличения, восторг.

- Во все времена женщина олицетворяет образ красоты, материнской заботы и мира. И сегодня по-прежнему именно от вас, вашей житейской мудрости, чуткости и трудолюбия во многом зависят благополучие и гармония в обществе. Благодарим вас, дорогие женщины, за это непростое умение сочетать профессиональные качества, терпение и ответственность с неповторимой женственностью, обаянием и оптимизмом! - сказал посол Пакистана Хасан Али Зайгам.

Глава представительства Россотрудничества в Кыргызстане Альберт Зульхарнеев зачитал поздравление посла России в Кыргызстане, в котором говорится: "В год 80-летия Великой Победы советского народа в Великой Отечественной войне мы с восхищением воздаем память женщинам Киргизской ССР, которые героически сражались на фронте и самоотверженным трудом в тылу приближали долгожданную Победу. С каждым годом женская дипломатия вносит все больший вклад в укрепление стратегического партнерства и союзничества между Россией и Кыргызстаном, в том числе по линии межпарламенского диалога, взаимодействия общественных организаций и в рамках евразийских интеграционных объединений.

В этот замечательный весенний день желаю вам от всей души крепкого здоровья, благополучия и неизменных успехов во всех начинаниях", - пожелал посол России Сергей Вакунов.

Закончилась церемония поздравлений большим концертом с участием известных музыкантов, певцов и танцоров. Но праздник продолжается, и женщины еще услышат много добрых пожеланий в свой адрес. Они их заслужили!