ОДКБ поможет России, если Европа отправит войска в Украину - Тасмагамбетов

После начала диалога США и России генеральный секретарь ОДКБ Имангали Тасмагамбетов дал интервью российскому изданию "Известия", в котором высказался о перспективах снижения оборонных расходов США и реакции Организации на изменения в международной безопасности, сообщает Orda.kz.

О "ядерном зонтике" ЕС и оборонных расходах

В ходе беседы Тасмагамбетов отметил, что дискуссия о создании общеевропейской системы ядерного сдерживания не является новой и напоминает давнюю полемику о создании европейской армии, которая так и не была реализована. По его мнению, текущая ситуация в Европе не требует немедленной реакции со стороны ОДКБ.

"ОДКБ внимательно наблюдает за процессами в Европе в связи с корректировкой внешнеполитического курса США. Рассуждая о "ядерном зонтике" ЕС, следует вспомнить многолетнюю полемику о создании европейской армии, которая так ничем и не завершилась. Поэтому нынешняя дискуссия, учитывая текущую ситуацию на Западе, едва ли требует реакции со стороны ОДКБ"

считает Тасмагамбетов.

Комментируя заявления Дональда Трампа о возможном сокращении оборонных расходов, Тасмагамбетов подчеркнул, что они носят декларативный характер.

"Пройдёт значительное время, пока эти заявления, если позволит ситуация, будут оформлены в виде договоренностей, для начала хотя бы в форме меморандумов.Только тогда это станет темой для анализа, причем, повторюсь, по линии двусторонних отношений, то есть между Вашингтоном и Москвой".

О НАТО, Украине и безопасности в регионе

Генсек выразил обеспокоенность усиленной активностью НАТО, особенно после вступления в альянс Швеции и Финляндии. По его словам, ОДКБ внимательно следит за изменениями в европейской безопасности.

"ОДКБ внимательно изучает активность НАТО в непосредственной близости от зоны ответственности организации. При этом активность НАТО после вступления Швеции и Финляндии не может не вызывать беспокойства, так как речь идёт об увеличении линии фронтального соприкосновения зон ответственности двух военно-политических союзов на 1,5 тыс. км. Такая обеспокоенность закономерна и объяснима".

Отвечая на вопрос о возможной отправке военного контингента ЕС в Украину, Тасмагамбетов отметил, что подобные инициативы обсуждаются в Европе не впервые, однако до сих пор не были реализованы из-за потенциальных рисков. По его мнению, такой шаг может усугубить ситуацию в регионе и не получить поддержку населения европейских стран.

"До сих пор эти контингенты там официально не присутствуют. Причина в том, что это может создать опасную ситуацию в масштабах региона. К тому же едва ли население европейских стран, уставшее от нарастающих негативных явлений в экономике и социальной сфере, одобрит такое решение своих правительств. Ведь это дополнительным бременем ляжет на плечи общества, даже в том случае, если эти контингенты не будут задействованы в наступательных операциях, а станут, к примеру, выполнять полицейские или наблюдательные функции".

При появлении таких рисков ОДКБ будет готова предложить разные варианты помощи в рамках предусмотренных уставными документами организации и, разумеется, одобренных всеми государствами-членами, заявил генсек.

О сотрудничестве с Арменией

Говоря о взаимодействии с Арменией, Тасмагамбетов подчеркнул, что страна остается союзником ОДКБ, а формат взаимоотношений не изменился.

"Мы поддерживаем с Ереваном рабочие контакты. Ещё раз подчеркну, что Республика Армения остаётся союзником, обязательства организации в отношении страны сохраняются. Что касается сигналов о готовности возобновить сотрудничество с ОДКБ, формат взаимоотношений не изменился и остаётся прежним".

В декабре 2024 года Имангали Тасмагамбетов выступил на пресс-конференции, где сделал громкие заявления по поводу угроз от НАТО и закупки Казахстаном военной техники у России. Кстати, выступал он из столицы РФ - возможно, поэтому повестка и формулировки были сугубо московскими.