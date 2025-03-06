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Магомед Анкалаев нарушил пост в Рамадан перед титульным боем

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- Самуэль Деди Ирие
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Российский боец смешанного стиля Магомед Анкалаев, первый номер рейтинга в полутяжелом весе UFC, был вынужден нарушить пост в Рамадан перед долгожданным титульным боем против Алекса Перейры на UFC 313. Поединок запланирован на 8 марта 2025 года, в период священного месяца Рамадан, который длится с 28 февраля по 29 марта.

Анкалаев, являющийся набожным мусульманином, изначально просил UFC перенести бой, чтобы избежать конфликта с религиозными обязанностями. Однако организация отклонила его просьбу, из-за чего ему пришлось скорректировать свою подготовку и процесс сгонки веса.

"Я строго соблюдал пост за исключением этой недели, когда мне пришлось нарушить его несколько раз, потому что мне нужно пить воду, чтобы успешно согнать вес", - объяснил Анкалаев.

Решение бойца время от времени нарушать пост вызвало критику со стороны его соперника Алекса Перейры, который намекнул, что Анкалаев не полностью соблюдает Рамадан. Перейра заявил, что видел коробки с едой, подписанные именем Анкалаева в зале UFC, намекая, что российский боец ел в дневное время.

В ответ Анкалаев отверг эти обвинения, назвав их попыткой Перейры психологически надавить на него перед боем.

"Мне пришлось несколько раз нарушить пост, потому что это необходимо для сгонки веса и полноценной подготовки к поединку. Я остаюсь верным своей вере и тренировкам", - отметил он.

Споры вокруг поста Анкалаева добавили интриги и в без того напряженный титульный бой. По мере приближения UFC 313 фанаты и аналитики с нетерпением ждут, скажется ли этот фактор на выступлении Анкалаева против действующего чемпиона Перейры.


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URL: https://www.vb.kg/443644
Теги:
смешанные бои
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