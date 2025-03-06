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В ОАО "Аэропорты Кыргызстана" прокомментировали инцидент с багажом

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- ВБ
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В ОАО "Аэропорты Кыргызстана" прокомментировали публикацию информационного агентства vb.kg по поводу инцидента с багажом гражданина Б. у. Б., о котором у себя на странице в соцсети сообщил медиаэксперт Авланбек Джумабаев.

"ОАО "Аэропорты Кыргызстана" выражает сожаление по поводу инцидента с багажом гражданина Б. у. Б., но вынуждено обратить внимание на недостоверность и необоснованность обвинений, опубликованных в статье вашего агентства.

Багаж Б. у. Б. по ошибке действительно забрал другой пассажир, который, торопясь на похороны в Джалал-Абад, перепутал его. После этого данный пассажир, используя помощь сотрудников аэропорта, связался с господином Б. у. Б., принес извинения за произошедшую ошибку и пояснил причину перепутанного багажа. Он пообещал вернуть багаж в Бишкек в кратчайшие сроки. Несмотря на объяснения и извинения, господин Б. у. Б. начал вести себя агрессивно, выражать недовольство нецензурной лексикой и требовать немедленного возвращения своего багажа в Бишкек. Такое поведение создаёт дополнительное напряжение и не способствует конструктивному разрешению ситуации. Важно подчеркнуть, что сотрудники аэропорта действуют в строгом соответствии с установленными правилами и процедурами. После того как багаж выкладывается на ленту, ответственность за его дальнейшее получение лежит на пассажирах. Сотрудники аэропорта не несут ответственности за багаж после его выкладки, а проверка соответствия багажной бирки и посадочного талона производится выборочно, если есть подозрения в несоответствии.

Далее последовал пост в социальной сети Фейсбук от пользователя под именем "Авланбек Джумабаев", в которой он необоснованно обвиняет сотрудников аэропорта в некомпетентности и нарушении законодательства, заявляя, что личный багаж его друга, а именно Б.у.Б. сотрудники аэропорта отдали другому человеку, что является недостоверной информацией. Данные обвинения не имеют фактического подтверждения. В конце концов, господин Б. у. Б. получил свой багаж, и, при этом, подписал расписку, подтверждающую отсутствие претензий. ОАО "Аэропорты Кыргызстана" намерено принять все необходимые меры, предусмотренные законодательством, для защиты чести и достоинства своих сотрудников, а также для предотвращения распространения необоснованных обвинений, которые могут нанести ущерб репутации компании", - говорится в заявлении ОАО "Аэропорты Кыргызстана".


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URL: https://www.vb.kg/443645
Теги:
скандал, Аэропорт "Манас"
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