Удивительные времена настали: чиновники американского правительства призывают избавить мир от таких рупоров пропаганды, как "Радио Свобода" и "Голос Америки". Руководитель DOGE (Департамент по повышению эффективности американского правительства) Илон Маск заявил, что эти радиостанции нужно закрыть, поскольку их никто не слушает, а на их содержание ежегодно тратится около миллиарда долларов из карманов американских налогоплательщиков.

"Да, закройте их. Европа теперь свободна (если не считать удушающей бюрократии). Никто их больше не слушает", - написал Маск в соцсети X.

Он также отметил, что эти радиостанции контролируются "сумасшедшими" радикальными левыми, которые "разговаривают сами с собой".

Президент Садыр Жапаров поддержал инициативу Маска и высказал свое мнение в интервью агентству "Кабар". Он отметил, что миллиардеры Маск и Трамп прекрасно понимают необходимость прекращения бессмысленной траты денег американских граждан.

"Это всего лишь совпадение. Маск и Трамп делают абсолютно правильно, прекратив такие расходы. В XXI веке информация распространяется мгновенно, и люди уже не нуждаются в старых источниках новостей", - заявил Жапаров.

По его словам, в прошлом "Азаттык" пользовался доверием, но с развитием интернета и смартфонов люди стали получать информацию из альтернативных источников. Жапаров подчеркнул, что кыргызский народ научился анализировать новости и не верит всему подряд, особенно если речь идет о недостоверных данных или искаженной информации, которую нередко распространяет "Азаттык".

"Садыр Жапаров в своей прошлой политической карьере был довольно активным медийным политиком, получившим широкую известность, в том числе, благодаря социальным сетям. Он прекрасно понимает, как медийные инструменты влияют на общественное мнение. В своих комментариях он подчеркнул, что с момента начала работы "Азаттыка" в Кыргызстане прошло достаточно времени, и именно новые медиа, такие как Facebook, Telegram и YouTube, сегодня формируют общественно-политические настроения граждан страны", - говорит политолог Игорь Шестаков.

По его словам, на сегодня использование традиционных СМИ, таких как печатные издания и радио, воспринимается как нечто устаревшее. Кроме того, деятельность Азаттыка, которая связана с Госдепартаментом США, отражала не принципы свободы слова или демократии, а идеологические интересы, заложенные Госдепом.

"Такие СМИ не были независимыми, да оно полностью независимо от властей Кыргызстана, но подчинялось властям США", - говорит эксперт.

Трудно не согласиться с этим утверждение. "Азаттык" – это не независимое СМИ, иногда грешащее ошибками, а полноценная и очень масштабная пропагандистская машина, финансируемая Конгрессом США и работающая ради вполне определенных целей.

Причем, за большие деньги. В 2023 году бюджет этой структуры составил 146,6 миллиона долларов. И как вы думаете, на что пошли эти деньги? Ответ очевиден: на расширение влияния "Азаттыка", через который Кыргызстану навязывалась определенная повестка. Основные задачи – разжигание протестов, давление на власть, формирование прозападных элит и насаждение чуждых нашему народу идеологий.

Помимо этого, по данным американских же отчетов, за 20 лет USAID влил в Кыргызстан 724 миллиона долларов. И эти средства направлялись вовсе не на развитие, а на создание сети подконтрольных медиа, НПО и "активистов", которые за западные гранты делали свою работу – подрывали стабильность страны.

История Кыргызстана знает несколько случаев смены власти через массовые протесты, известные как "цветные революции". И роль иностранных медиа и НПО в этих событиях часто недооценена: они проводят целые кампании по мобилизации протестных настроений и формированию оппозиционных движений. В этом контексте деятельность "Азаттыка" и других подобных структур рассматривается как потенциальный фактор дестабилизации и даже как угрозу национальной безопасности. С помощью подобных инструментов (подконтрольных медиа и НПО) Запад обеспечивает контроль над общественным пространством, экономикой и структурами власти.

И да, манипуляции общественным мнением – лишь один из инструментов внешнего влияния. Есть и другие механизмы. Например, некоторые иностранные агенты в правительстве, отвечающие за финансовую часть и благодаря деятельности которых кыргызские банки были включены в санкционные списки США и Великобритании.

Как результат была приостановлена работа карт российской платежной системы "МИР", а также ограничены денежные переводы с Россией. Это нанесло огромный ущерб миллионам граждан Кыргызстана, работающим в РФ, и лишило государственный бюджет важного источника дохода. Что это, если не подрывная деятельность?

В 2023 году Кыргызстан уже закрывал "Азаттык" – после того, как в 2022 году журналисты издания распространили ложную информацию о кыргызско-таджикском конфликте. В любой другой стране за такое давно бы последовало уголовное преследование. Но "Азаттык", пользуясь западной поддержкой, сумел уйти от ответственности.

Однако это не единственный скандал. По данным ряда экспертов и бывших сотрудников, с 2010 года в структуре "Азаттыка" закрепились представители исламистских организаций. В редакционных материалах выражалась поддержка террористам "Аль-Каиды", которых называли "повстанцами".

"Очевидно, что администрация Трампа пытается сейчас оптимизировать огромные финансовые расходы, которые наблюдались при Байдене. Это касается не только вопроса о свободе слова, но и перераспределения бюджета, в частности, касающегося программ USAID. Илон Маск отметил, что миллиарды долларов налоговых средств тратятся на проекты, такие как "Азаттык", и возникает вопрос об эффективности таких расходов. Однако это медиа остается популярным в Кыргызстане, его читают и смотрят, что подтверждается ежегодными исследованиями. Его медиа-платформы занимают высокие позиции в рейтингах, а конкуренции на этом уровне практически нет. Высокие зарплаты, предлагаемые "Азаттыком", привлекали талантливых журналистов, что также способствовало его популярности. Если финансирование будет сокращено, это, конечно, повлияет на кадровую ситуацию, и гонорары могут быть снижены. Однако, несмотря на это, я не ожидаю значительных сокращений или изменений в финансировании "Азаттыка". Все это связано с внутренней политикой США, и инструменты влияния, такие как информационные, останутся у Вашингтона. Не думаю, что работа "Азаттыка" будет свернута в ближайшее время", - считает Игорь Шестаков.

Вместе с тем, пока Вашингтон пересматривает работу своих инструментов внешнего влияния, анализируя эффективность затрат на зарубежные медиапроекты и НПО, в Центральной Азии начался процесс перераспределения информационного доминирования. И в этот процесс активно включаются Великобритания и ЕС, рассчитывая заместить американские инструменты влияния своими. Ставка делается на финансирование новых аналитических центров, влияние через гуманитарные проекты и создание "независимых" экспертных платформ, которые транслируют нужную европейцам повестку.

Одним из показательных примеров является НПО "Эсимде" ("Полис Азия"), финансируемое британским фондом Sigrid Rausing Trust и МИД Великобритании. Если ранее их работа сводилась к фальсификации исторических событий, русофобской пропаганде и продвижению антисоветского дискурса, то теперь курс резко изменился. Британцы делают ставку на создание идеологической платформы, благоприятной для радикальных течений.

Фактически Лондон перехватывает управление региональной информационной политикой, но с новым подходом. Вместо прежней модели псевдолиберальных НПО, работающих на "права человека" и западные демократические ценности, теперь внедряется стратегия управляемой хаотизации - они делают ставку на поддержку терроризма. Поэтому оставшиеся организации бросают на решение этой задачи - создание комфортной среды для террористических организаций.

Так или иначе, Центральная Азия остается субъектом интереса Запада, который стремится сохранить контроль над общественными настроениями в регионе, создание политических группировок, зависимых от внешнего финансирования, и внедрение своих представителей в ключевые сферы управления. Однако хорошо то, что власти Кыргызстана понимают это и принимают шаги, которые позволят нашей стране защитить свой суверенитет. Так в 2024 году парламент Кыргызстана принял закон об НКО, вводящий жесткий контроль за организациями с иностранным финансированием.

Этот шаг вызвал ожидаемое недовольство на Западе, особенно в тех кругах, которые привыкли работать в стране без ограничений. Однако закон об НКО был и остается необходимым для защиты национальных интересов, особенно с учетом того, что информационная война против суверенитета Кыргызстана выходит на новый уровень.