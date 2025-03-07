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WBC обязал Дмитрия Бивола защитить свои титулы в бою с Давидом Бенавидесом

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- Самуэль Деди Ирие
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Всемирный боксерский совет (WBC) обязал абсолютного чемпиона Дмитрия Бивола защитить свои титулы против временного чемпиона WBC в полутяжелом весе Давида Бенавидеса. Это решение может существенно повлиять на ожидаемую третью встречу Бивола с Артуром Бетербиевым.

WBC дал обеим сторонам срок до 8 апреля для переговоров, в противном случае бой может быть выставлен на торги. Это ставит Бивола перед важным выбором: принять обязательный бой с Бенавидесом или, возможно, отказаться от титула WBC в пользу третьего поединка с Бетербиевым.

Бивол, который в феврале одержал победу над Бетербиевым, рассматривался как главный претендент на завершение их трилогии, поскольку на данный момент у бойцов по одной победе. Однако последнее решение WBC усложняет эти планы и вынуждает Бивола тщательно обдумать свой следующий шаг.

Давид Бенавидес, также известный как "Мексиканский Монстр", остается непобежденным, имея рекорд 30-0, включая 24 нокаута. Недавно поднявшись в полутяжелый вес, он громко заявил о себе, одержав уверенную победу единогласным решением над Давидом Моррелем, тем самым закрепив свой статус одного из главных претендентов.

Теперь, когда Бенавидес находится в очереди на титульный бой, мир бокса с нетерпением ждет дальнейших событий. Если Бивол примет обязательный поединок, трилогия с Бетербиевым может быть отложена на неопределенный срок. С другой стороны, если Бивол решит отказаться от пояса WBC ради противостояния с Бетербиевым, это может открыть путь Бенавидесу к завоеванию титула.

Ближайшие недели будут решающими для будущего полутяжелого дивизиона, поскольку переговоры продолжаются, а болельщики ждут окончательного решения Бивола.


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URL: https://www.vb.kg/443649
Теги:
бокс
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