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Мэйсон Гринвуд принял решение выступать за сборную Ямайки

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- Самуэль Деди Ирие
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Бывший нападающий "Манчестер Юнайтед" Мейсон Гринвуд сделал официальный запрос о смене спортивного гражданства. Гринвуд провел одну игру в составе сборной Англии - в сентябре 2020 года. В августе 2024-го он начал процесс перехода в сборную Ямайки и теперь не может быть вызван в английскую команду.

Международная карьера нападающего изменилась после юридических проблем в 2022 году, из-за которых "Манчестер Юнайтед" отстранил его от игр. Несмотря на то, что все обвинения были сняты в 2023 году, Гринвуд так и не вернулся в клуб, а вместо этого провёл прошлый сезон в испанском "Хетафе". Летом 2024 года он подписал постоянный контракт с "Марселем". С момента перехода во французский клуб Гринвуд продемонстрировал впечатляющие результаты, забив 13 голов в 20 матчах этого сезона.

Национальная сборная Ямайки, которую теперь возглавляет бывший тренер сборной Англии Стив Макларен, уже связалась с Гринвудом по поводу его будущего. Хотя "Марсель" не отпустил его на предстоящие товарищеские матчи, ожидается, что он присоединится к сборной Ямайки для участия в отборочных матчах чемпионата мира в июне 2025 года.

Этот переход открывает новую главу в карьере Гринвуда, давая ему возможность представлять Ямайку на международной арене, чтобы помочь команде в борьбе за выход на чемпионат мира.


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URL: https://www.vb.kg/443650
Теги:
футбол
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