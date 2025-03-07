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WTA начнет оплачивать теннисисткам декретный отпуск

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- Самуэль Деди Ирие
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Женская теннисная ассоциация (WTA) объявила на своем официальном сайте о запуске программы выплат спортсменкам комплексных пособий по материнству.

Материнский фонд WTA, реализующий программу, был создан совместно с государственным инвестиционным фондом (PIF) Саудовской Аравии. Как отмечается, оплачиваемый декретный отпуск сможет продолжаться до 12 месяцев. Также в рамках программы спортсменки будут иметь возможность получить гранты на лечение бесплодия.

С момента запуска проекта льготы предоставят более чем 320 теннисисткам WTA, имеющим на это право. Критерием для участия в программе является выступление в определенном количестве турниров под эгидой WTA в течение установленного периода времени и получение специального рейтинга. В заявлении отмечается, что инициатива WTA и PIF является первой подобного рода в женском спорте.

Источник: РИА новости


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URL: https://www.vb.kg/443654
Теги:
Саудовская Аравия, теннис, женщины
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