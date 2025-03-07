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Чемпионат КР по футболу - результаты последних матчей

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- Самуэль Деди Ирие
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1-й тур чемпионата Кыргызстана по футболу (КПЛ) 2025 года начался с ряда захватывающих матчей и неожиданных результатов. Вот краткий обзор событий:

"Абдыш-Ата" - "Илбирс": "Абдыш-Ата" одержал победу над "Илбирсом" со счетом 2:0, забив оба гола до перерыва. Рикельме Соуза Силва открыл счет на 30-й минуте, а Христиан Браузман увеличил преимущество в компенсированное время первого тайма (40+3').

"Бишкек Сити" - "Озгон": "Бишкек Сити" одержал победу над "Озгоном" 3:1. Антон Землянухин открыл счет на 4-й минуте, затем был автогол Ивана Зотько (51'), а на 56-й минуте Абдуллаев забил гол для Озгона. Однако Селсу на 65-й минуте забил третий гол, окончательно решив исход встречи.

"Алга" - "Мурас Юнайтед": "Мурас Юнайтед" продемонстрировал впечатляющую игру, разгромив Алгу 4:0. Встреча началась с автогола Артема Истрашкина (26'), а затем последовали голы от Глеба Грачева (41'), Абая Боколеева (52') и Максата Алыгулова (61'). В матче также было два удаления: у "Алги" - Абдирасулов (75'), у "Мурас Юнайтед" - Нагиев (71').

Открытие сезона показало, что борьба за титул в КПЛ будет жесткой, и уже сейчас несколько команд выделяются как сильнейшие претенденты. Начало сезона обещает быть захватывающим, и впереди нас ждут яркие моменты футбольной битвы!


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URL: https://www.vb.kg/443655
Теги:
футбол, чемпионат, Кыргызстан
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