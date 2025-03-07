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Женская сборная Кыргызстана по футболу заняла 135-е место в рейтинге ФИФА

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- Самуэль Деди Ирие
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Женская сборная Кыргызстана по футболу продолжает стремительный рост на международной арене, заняв 135-е место в последнем обновлении мирового рейтинга ФИФА. Это подтверждает позитивную динамику развития женского футбола в стране, хотя предстоит ещё много работы для достижения высоких позиций.

В последние годы в Кыргызстане активизировались усилия по поддержке и развитию женского футбола, включая улучшение инфраструктуры и привлечение молодых талантов. Ожидается, что с дальнейшей поддержкой и инвестициями в женский спорт его рейтинг будет только расти.

Этот успех является результатом упорной работы как игроков, так и тренерского состава, а также растущей популярности женского футбола среди болельщиков страны.


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URL: https://www.vb.kg/443657
Теги:
ФИФА, футбол, Кыргызстан, женщины
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