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В Минобразе пояснили, какие классы будут обучаться по 12-летней программе

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В Министерстве образования и науки КР рассказали, какие классы будут обучаться по 12-летней системе образования?

По словам начальника управления школьного, внешкольного и дополнительного образования МОН КР Бакыта Козуева, в 2025–2026 учебном году по 12-летней программе будут обучаться только следующие классы:

- дети, поступающие в 1-й класс,

- дети, поступающие во 2-й класс,

- учащиеся нынешнего 3-го класса, которые переходят сразу в 5-й класс,

- учащиеся 6-го класса, переходящие сразу в 8-й класс.

"Только эти четыре класса будут обучаться по программе 12-летней системы образования"-, рассказал он.

Источник: Кабар


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URL: https://www.vb.kg/443663
Теги:
дети, школа, Кыргызстан
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