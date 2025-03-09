В Бишкеке пройдёт выставка иранского искусства

С 11 по 14 марта в Кыргызском национальном музее изобразительных искусств им. Гапара Айтиева состоится выставка иранского декоративно-прикладного искусства. Об этом сообщают организаторы мероприятия. По их данным, в течение четырёх дней можно будет познакомиться с такими видами искусства, как каллиграфия, расписная эмаль, рисование на мраморе, миниатюра и иллюминирование.

Выставка проводится Культурным представительством при посольстве Исламской Республики Иран в КР в рамках сотрудничества с КР в области культуры.

Посетители выставки смогут познакомиться с самыми популярными почерками персидской каллиграфии и миниатюрами, написанными в сефевидской и каджарской стилях. Мастер исфаханской школы расписной эмали продемонстрирует работы в техниках эслими́ и хатаи́, а разрисованные мраморные шкатулки, имеющие прикладное значение, надолго запомнятся посетителям.

Иранские мастера также проведут мастер-классы в Кыргызском государственном художественном училище им. С.А. Чуйкова. Желающих азам иранских видов искусств научат:

 Мехрда́д Бабаи́ - живопись и рисование на мраморе;

 Али-Асгар Мирзаханиа́н - роспись по эмали;

 Махди́ Махдави́ - миниатюра и иллюминация;

 Хосейн Разавифа́рд - каллиграфия.

Официальное открытие мероприятия состоится 11 марта в 11:30 часов.