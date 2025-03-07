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ГКНБ расследует незаконную выдачу 163 участков в Таласской области

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- Бактыгуль Акжолова
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Отдельные ответственные должностные лица Бакай-Атинского района Таласской области в период с 2009 по 2024 годы за денежное вознаграждение осуществляли незаконную выдачу в частную собственность нетрансформированных земельных участков в количестве 163 единиц сельскохозяйственного назначения (категория "орошаемая пашня") под индивидуальное жилищное строительство. Об этом сообщает пресс-служба ГКНБ.

По данному факту 5 марта задержаны и водворены в ИВС члены земельной комиссии Бакай-Атинского района: С.М. - первый заместитель акима района, С.Б. - директор филиала районного агентства по земельным ресурсам, кадастру, геодезии и картографии Р.Б. - бывший глава айыльного аймака.

В настоящее время ГКНБ КР продолжает соответствующие следственно-оперативные мероприятия по установлению и привлечению к ответственности других вышестоящих должностных лиц, причастных к указанным незаконным действиям.


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URL: https://www.vb.kg/443670
Теги:
ГКНБ, задержание, земельный участок, Таласская область, Мафия
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