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При получении взятки задержан еще один следователь МВД КР

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- Бактыгуль Акжолова
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Старший следователь следственной службы УВД Первомайского района майор милиции А.К.М. вымогал взятку за прекращение уголовного дела у сотрудника отдела по борьбе с незаконным оборотом наркотиков ГУВД города Бишкек. Об этом сообщает пресс-служба ГКНБ.

По данным пресс-службы, 5 марта в рамках возбужденного уголовного дела совместно с отделом внутренних расследований по г. Бишкек СВР МВД КР майор милиции был задержан с поличным при получении 5 тысяч долларов.

Предварительный анализ показал, что в деле не было состава преступления и достаточных оснований для уголовного преследования.

В настоящее время продолжаются следственно-оперативные мероприятия по установлению всех обстоятельств дела и других причастных лиц.


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URL: https://www.vb.kg/443671
Теги:
ГКНБ, МВД, задержание, взятка
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