ОсОО "Алтынкен" приглашает к участию в тендере на строительные работы

ОсОО "Алтынкен" объявляет тендер на выполнение работ по укреплению откосов флотационного хвостохранилища на месторождении Талды-Булак Левобережный в Чуйской области Кыргызской Республики. Работы включают торкретирование площадью около 19 850 м² и монтаж активной сетки на 1 000 м². Срок выполнения составляет 120 календарных дней, а заявки принимаются с 15 по 25 марта 2025 года. К участию допускаются компании, соответствующие квалификационным и техническим требованиям.
Заказчик: ОсОО "Алтынкен"
Название объекта: укрепление откосов флотационного хвостохранилища
Место проведения работ: Кыргызская Республика, Чуйская область, Кеминский район, г. Орловка, месторождение Талды-Булак Левобережный
Объем работ: укрепление откосов флотационного хвостохранилища методом торкретирования (около 19 850 м²). Монтаж активной сетки (около 1 000 м²). Включает в себя очистку от пемзы, напыление бетонного раствора и цементного раствора, анкерное крепление арматурной сетки, установку стальных опор, монтаж строительных лесов и т.д.
Форма контракта: включая работу и материалы, расчет по фиксированной комплексной цене.
Срок работ: 120 календарных дней
Планируемая дата начала работ: 15 апреля 2025 года
Планируемая дата завершения работ: 15 августа 2025 года
Заинтересованные компании могут обратиться в ОсОО "Алтынкен" для получения информации. После подтверждения соответствия квалификационным и техническим требованиям возможно получение приглашения для участия в тендере с указанием контрольной цены.
A.Квалификационные документы (на русском и китайском языках, заверенные печатью компании)
B. Технические документы
Срок подачи заявок: 15 марта 2025 года - 25 марта 2025 года
Контактные лица:
Заинтересованные компании должны подать квалификационные и технические документы в указанный срок. После прохождения квалификационного отбора, заказчик направит приглашение на подачу коммерческих предложений.