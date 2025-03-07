ОсОО "Алтынкен" приглашает к участию в тендере на строительные работы

ОсОО "Алтынкен" объявляет тендер на выполнение работ по укреплению откосов флотационного хвостохранилища на месторождении Талды-Булак Левобережный в Чуйской области Кыргызской Республики. Работы включают торкретирование площадью около 19 850 м² и монтаж активной сетки на 1 000 м². Срок выполнения составляет 120 календарных дней, а заявки принимаются с 15 по 25 марта 2025 года. К участию допускаются компании, соответствующие квалификационным и техническим требованиям.

I. Общее описание объекта

Заказчик: ОсОО "Алтынкен"

Название объекта: укрепление откосов флотационного хвостохранилища

Место проведения работ: Кыргызская Республика, Чуйская область, Кеминский район, г. Орловка, месторождение Талды-Булак Левобережный

Объем работ: укрепление откосов флотационного хвостохранилища методом торкретирования (около 19 850 м²). Монтаж активной сетки (около 1 000 м²). Включает в себя очистку от пемзы, напыление бетонного раствора и цементного раствора, анкерное крепление арматурной сетки, установку стальных опор, монтаж строительных лесов и т.д.

Форма контракта: включая работу и материалы, расчет по фиксированной комплексной цене.

II. Сроки выполнения

Срок работ: 120 календарных дней

Планируемая дата начала работ: 15 апреля 2025 года

Планируемая дата завершения работ: 15 августа 2025 года

III. Стоимость работ

Заинтересованные компании могут обратиться в ОсОО "Алтынкен" для получения информации. После подтверждения соответствия квалификационным и техническим требованиям возможно получение приглашения для участия в тендере с указанием контрольной цены.

IV. Необходимые документы для подачи заявки

A.Квалификационные документы (на русском и китайском языках, заверенные печатью компании)

Свидетельство о регистрации (оригинал или копия с печатью). Устав компании. Свидетельство о регистрации юридического лица и доверенность. Документы, подтверждающие опыт работы у руководителя проекта. Финансовая отчетность (справка об отсутствии налоговой задолженности). Приказ о назначении ответственного лица. Список основных руководящих сотрудников, копии паспортов и квалификационных сертификатов. Гарантийное письмо об отсутствии судебных разбирательств и арбитражных споров за последние годы.

B. Технические документы

Технический план производства работ. Спецплан обеспечения безопасности. Перечень оборудования/техники.

V. Порядок подачи заявок и контакты

Срок подачи заявок: 15 марта 2025 года - 25 марта 2025 года

Контактные лица:

Лай Чжэнго (тел.: +996 701 886 460) Ипантьев А. (тел.: +996 701 886 291)

Заинтересованные компании должны подать квалификационные и технические документы в указанный срок. После прохождения квалификационного отбора, заказчик направит приглашение на подачу коммерческих предложений.