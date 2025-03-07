Погода
$ 87.45 - 87.85
€ 91.37 - 92.37

В Бишкеке задержаны подозреваемые в краже 2 млн сомов из терминалов

168  0
- Назгуль Абдыразакова
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

В Бишкеке задержали подозреваемых в краже денег из терминалов. Об этом сообщает пресс-служба ГУВД столицы. По ее данным, в ходе расследования было установлено, что они совершили 79 фактов краж из терминалов. Общая сумма ущерба составила 2 млн сомов.

20 января в милицию обратился сотрудник одной из платежных служб с просьбой принять меры в отношении неизвестных лиц. По его данным, 21 000 сомов были тайно украдены из терминала одного из столичных магазинов.

По данному факту возбуждено уголовное дело в соответствии со статьей 205 (хищение) Уголовного кодекса Кыргызской Республики.

В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий подозреваемые были задержаны и доставлены в Следственную службу. Им предъявлено обвинение в хищении денежных средств в особо крупном размере. Дело направлено на рассмотрение в Свердловский районный суд города Бишкек.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/443673
Теги:
задержание, кража, Бишкек, деньги, милиция, Магазин
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  