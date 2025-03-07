В Бишкеке задержаны подозреваемые в краже 2 млн сомов из терминалов

В Бишкеке задержали подозреваемых в краже денег из терминалов. Об этом сообщает пресс-служба ГУВД столицы. По ее данным, в ходе расследования было установлено, что они совершили 79 фактов краж из терминалов. Общая сумма ущерба составила 2 млн сомов.

20 января в милицию обратился сотрудник одной из платежных служб с просьбой принять меры в отношении неизвестных лиц. По его данным, 21 000 сомов были тайно украдены из терминала одного из столичных магазинов.

По данному факту возбуждено уголовное дело в соответствии со статьей 205 (хищение) Уголовного кодекса Кыргызской Республики.

В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий подозреваемые были задержаны и доставлены в Следственную службу. Им предъявлено обвинение в хищении денежных средств в особо крупном размере. Дело направлено на рассмотрение в Свердловский районный суд города Бишкек.