Мира Карыбаева: Мы собираем истории женщин КР, которых незаслуженно забыли

В Бишкеке прошло мероприятие, посвященное 100-летию женского движения в Кыргызстане. Организатором встречи стал Альянс женских законодательных инициатив (АЖЗИ), который представил медиапроект "К 100-летию женского движения – 100 историй женщин".

Этот проект направлен на сохранение и популяризацию историй кыргызстанок, внесших вклад в развитие страны, но чьи имена часто остаются в тени. О целях инициативы, работе с архивами и роли волонтеров рассказала нашему изданию vb.kg волонтер АЖЗИ Мира Карыбаева.

Расскажите пожалуйста, что такое Альянс женских законодательных инициатив и чем она занимается ?

"АЖЗИ - это неформальное объединение физических лиц, которые хотят заниматься женским активизмом. И время от времени мы организуем такого рода акции как, например сегодня. Главная цель объединения - сделать видимым вклад женщин в развитие Кыргызстана"

Главный посыл медиакции "К 100-летию женского движения - 100 историй женщин"?

"Главная посыл медиакции - сделать видимым вклад женщин в развитие Кыргызстана.

Данный формат медиакции мы хотели адресовать больше молодым людям, потому что время уходит и многие женщины, которые в свое время сделали вклад в развитие нашей страны иногда остаются забытыми, даже те, кто сейчас жив им не часто уделяют внимание и мы решили попробовать возродить память о тех, кто уже ушел и также, чувствовать тех, кто еще с нами, чтобы рассказать молодому поколению о том, что они сделали для нашей страны и эта медиакция называется "К 100-летию женского движения, 100 истрий женщин.

Как зародилась идея данной медиакции?

"Медиаакция началась с того, что мы работали в государственном архиве и нашли там фотографии самого раннего периода кыргызской государственности, с момента образования Кара - кыргызской автономной области. Среди этих фотографий было много изображений наших мужчин - отцов-основателей. Иногда среди них встречались женщины. Нас удивило то, что на архивных карточках указывались имена мужчин, изображенных на фотографиях, но когда мы сталкивались с фото женщин, их имена не указывались, так как возможно их не знали или они забывались.

Мы решили, что если опубликуем эти фотографии и истории, возможно, кто-то - дети или внуки - узнают свою маму или бабушку и расскажут нам о ней, о её истории и о том, как она оказалась на тех или иных снимках. Такая простая идея стала основой нашего проекта. Сначала мы переживали, что нас могут не понять или что люди не будут доверять нам свои семейные истории, но, к счастью, всё сложилось хорошо. Мы планируем продолжать наш проект до конца этого года, и если кто-то хочет поделиться своей историей, историей своих близких или знакомых, мы будем рады.

Как можно поддержать Альянс женских законодательных инициатив?

"Нам всегда нужны волонтёры, а также мы ищем тех, кто может помочь нам систематизировать и редактировать тексты. Бывают случаи, когда героини уже нет с нами, и мы согласовывали эти истории с их родственниками. Некоторые из них даже присутствовали на сегодняшнем мероприятии и были очень рады тому, что память о их родных сохраняется. Они с удовольствием согласились помочь в корректировке информации. Если же героиня жива, конечно, мы всегда согласовываем с ней публикацию её истории.

Мы также ищем волонтёров для разработки сайта, а также тех, кто владеет искусством сторителлинга. Нам бы хотелось, чтобы больше молодёжи приняло участие в нашей акции и помогло сохранить память о наших героинях.

Материал подготовила: Насерединова Жибек