Захватчик заложницы в Алматы ранее нападал на женщину в автобусе

В полиции Алматы подтвердили, что 67-летний мужчина, взявший в заложницы сотрудницу аэропорта Алматы 7 марта, ранее был замешан в другом инциденте с применением насилия в автобусе, передает Tengrinews.kz.

Напомним, в ноябре 2024 года мужчина ударил женщину в автобусе в Алматы и попал на видео. По данным полиции Алматы, после инцидента в автобусе отделом полиции при УП Алмалинского района было возбуждено уголовное дело. Подозреваемый был задержан и водворен в изолятор временного содержания.

"Судом в качестве меры пресечения на период следствия был избран домашний арест. По завершении досудебного расследования материалы уголовного дела были направлены в суд. В декабре прошлого года суд приговорил мужчину к одному году ограничения свободы", - говорится в сообщении.

Напомним, инцидент произошел 7 марта в зоне предполетного досмотра. Как сообщили в аэропорту Алматы, около 11:45 в терминале внутренних рейсов (Т1) в зону предполетного досмотра прошел деструктивный мужчина под видом пассажира.

Сотрудники досмотра службы авиационной безопасности МАА попросили мужчину предъявить документы, в ответ на это он схватил сотрудницу досмотра за волосы и стал угрожать ножом.