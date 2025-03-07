Погода
$ 87.45 - 87.85
€ 91.37 - 92.37

АНО "Евразия" помогает патриотическому воспитанию молодежи КР

111  0
- Виктория Гунгер
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Детский центр раннего развития "Умный ежик" запустил проект под названием "Когда мы едины - Мы непобедимы". Грант на реализацию проекта выделила АНО "Евразия".

Торжественное открытие проекта, направленного на повышение культурной осведомленности, вовлечение молодежи в волонтерство и популяризацию традиционных ценностей, прошло 7 марта в Центре культуры имени А. Кулубаева.

Участниками мероприятия стали жители окрестных сел Аламудунского района Чуйской области, местные активисты и учащиеся школ. Команда проекта рассказала о своих планах, а праздничный концерт добавил ярких красок событию.

"Выражаем огромную благодарность АНО "Евразия" за возможность реализации и поддержку наших инициатив. АНО "Евразия" вносит огромный вклад в сохранение культурного кода и укрепление традиционных ценностей", - сказала победитель грантового конкурса Софья Говязина.

В рамках проекта запланированы мероприятия, посвященные 80-летию Великой Победы, Дню труда, а также лекции о русском поэте А.С. Пушкине, эко-акция "Зеленая планета" и мастер-классы по патриотическому воспитанию.

Справка:

АНО "Евразия" - автономная некоммерческая организация содействия развитию международного сотрудничества, реализует гуманитарные проекты, направленные на сохранение традиционных ценностей и развитие межнационального общения. "Евразия" поддерживает социально значимые инициативы, дает возможность людям разных культур общаться друг с другом, развивает проекты в сферах образования, медицины, молодежного обмена. Одно из главных направлений - поддержка школьников, студентов, молодых специалистов. Среди проектов - образовательные программы, обмены, стажировки в крупных государственных компаниях, медиашкола. Также проект "Евразия" - это профплатформы и форумы для преподавателей школ и вузов, гранты для журналистов и блогеров, поддержка проектов в области сохранения истории и культуры.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/443676
Теги:
молодежь, Кыргызстан, кыргызско-российское сотрудничество
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  