АНО "Евразия" помогает патриотическому воспитанию молодежи КР

Детский центр раннего развития "Умный ежик" запустил проект под названием "Когда мы едины - Мы непобедимы". Грант на реализацию проекта выделила АНО "Евразия".

Торжественное открытие проекта, направленного на повышение культурной осведомленности, вовлечение молодежи в волонтерство и популяризацию традиционных ценностей, прошло 7 марта в Центре культуры имени А. Кулубаева.

Участниками мероприятия стали жители окрестных сел Аламудунского района Чуйской области, местные активисты и учащиеся школ. Команда проекта рассказала о своих планах, а праздничный концерт добавил ярких красок событию.

"Выражаем огромную благодарность АНО "Евразия" за возможность реализации и поддержку наших инициатив. АНО "Евразия" вносит огромный вклад в сохранение культурного кода и укрепление традиционных ценностей", - сказала победитель грантового конкурса Софья Говязина.

В рамках проекта запланированы мероприятия, посвященные 80-летию Великой Победы, Дню труда, а также лекции о русском поэте А.С. Пушкине, эко-акция "Зеленая планета" и мастер-классы по патриотическому воспитанию.

Справка:

АНО "Евразия" - автономная некоммерческая организация содействия развитию международного сотрудничества, реализует гуманитарные проекты, направленные на сохранение традиционных ценностей и развитие межнационального общения. "Евразия" поддерживает социально значимые инициативы, дает возможность людям разных культур общаться друг с другом, развивает проекты в сферах образования, медицины, молодежного обмена. Одно из главных направлений - поддержка школьников, студентов, молодых специалистов. Среди проектов - образовательные программы, обмены, стажировки в крупных государственных компаниях, медиашкола. Также проект "Евразия" - это профплатформы и форумы для преподавателей школ и вузов, гранты для журналистов и блогеров, поддержка проектов в области сохранения истории и культуры.