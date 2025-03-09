Гульнар Эмиль: Возраст не преграда, если сердце горит мечтой

В Музее-мастерской Суймонкула Чокморова проходит персональная выставка художницы Гульнары Эмиль.

Гульнара Эмиль - художница, автор четырёх книг в жанрах поэзии и прозы. Её работы, отличающиеся гармонией цвета, света и внутреннего мира, быстро привлекли внимание творческой общественности.

74 работы художницы входят в состав коллекций, а некоторые из них стали собственностью частных коллекционеров в Лондоне. Она работает в жанрах пейзажа, натюрморта и портрета, её произведениям свойственны глубокие мысли и сильная энергетика.

Гульнара Эмиль - невероятно жизнерадостный и разносторонний человек. Она художница, писательница, физик, режиссёр и дизайнер. Её энергия кажется бесконечной, а любовь к жизни - заразительной.

"Нельзя ограничивать себя мыслями, что "возраст уже не тот". Нет! Жизнь только начинается!" с улыбкой говорит художница.

Она постоянно открывает для себя новые горизонты. "Я активно занимаюсь плаванием, катаюсь на лошадях, в этом году встала на лыжи. Сняла три короткометражных фильма, а недавно начала выпускать сумки собственного дизайна. Увлечений много не бывает! Жизнь прекрасна и интересна - столько всего ещё предстоит попробовать!"

На выставку Гульнары пришли самые разные люди: и молодёжь, и люди в возрасте. Но независимо от возраста её картины вызывали у зрителей искренний восторг. Кто-то задумчиво всматривался в детали, кто-то восхищённо делился эмоциями, а кто-то просто стоял, заворожённый глубиной её работ.

Какова главная концепция вашей выставки? Что вы хотите донести до зрителя?

"Восторг! Восторг перед этой жизнью, перед творениями Всевышнего. В моей судьбе было много и хорошего, и трагичного, и я хочу передать всё это через своё искусство. Мир полон красоты, и я влюблена в него!

Есть ли работы, которые для вас особенно значимы?

"Конечно. Например, картина "Дождалась". Её особенно отмечают художники. Она о женщине, которая потеряла девять сыновей на войне и своего мужа. Она знает, что их не вернуть, но всё равно продолжает ждать, не теряя надежды. Эта картина о стойкости кыргызской женщины, её трудолюбии, выносливости и огромной любви к жизни".

Есть ли среди ваших работ картины, вдохновлённые вашей личной историей?

"Да, мой автопортрет - "Сонколь". Многие художники пишут сотни автопортретов, но для меня это был вызов. Я решила нарисовать себя, потому что в этом случае критика будет только моя. А ещё портреты - один из самых сложных жанров, и я хотела научиться, начав с себя".

Помимо живописи, героиня вечера преподнесла гостям особый подарок - свою книгу "Разные люди". С теплотой в глазах она дарила её зрителям, словно передавая частичку своей души.

"Самое главное - слушать себя и идти по зову сердца. Даже если весь мир против, но это ваше - продолжайте!", говорит Гульнар Эмиль.

Материал подготовила: Сабина Асанова