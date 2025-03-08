Бизнес-партнеры поздравляют женскую половину сети "Додо Пицца" с 8 Марта

Бизнес-партнеры сети пиццерий "Додо Пицца" сердечно поздравляют женскую половину коллектива с Международным женским днём!

"Этот день – отличная возможность выразить благодарность вам за вашу ежедневную работу, энтузиазм и преданность делу. Вы создаёте атмосферу тепла и уюта в каждой пиццерии, делая визит наших клиентов по-настоящему приятным. Ваш профессионализм и энергия являются залогом успеха компании. С искренней благодарностью и уважением мы поздравляем женщин, которые ежедневно вносят свой вклад в развитие сети и делают её ярким и успешным брендом. Желаем вам здоровья, вдохновения, семейного счастья и новых успехов в профессиональной деятельности!", – говорится в поздравлении бизнес-партнёров.