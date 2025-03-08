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Садыр Жапаров поздравил женщин страны с Международным женским днем

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Президент Кыргызстана Садыр Жапаров поздравил женщин страны с 8 марта - Международным женским днем.

Текст поздравления главы государства:

"Дорогие, уважаемые матери!

Очаровательные сестры!

Дорогие женщины Кыргызстана!

От всего сердца поздравляю вас с прекрасным весенним праздником – Международным женским днем!

Этот праздник – признание незаменимой роли женщин в сохранении семейных ценностей, воспитании будущих поколений и их бесценного вклада в развитие общества.

С древних времен кыргызский народ почитал женщин как заботливых сестер, любимых жен, а главное – как несравненно милосердных матерей. И сегодня Кыргызстан твердо придерживается принципов гендерного равенства, расширения прав и возможностей женщин, что является залогом устойчивого развития страны.

В кыргызском обществе женщина – не только хранительница домашнего очага, но и активный участник сферы науки, культуры, экономики, политики и развития новых технологий.

Женщины – неотъемлемая часть нашего общества и его движущая сила. Сегодня они успешно руководят учреждениями и предприятиями, развивают инновационные стартапы, представляют Кыргызстан на международной арене, активно участвуют в государственном управлении и общественной жизни.

В нашей стране реализуется государственная программа по продвижению женского лидерства до 2030 года, направленная на обеспечение активного участия женщин в экономике, политике и общественной жизни. В рамках программы будут созданы все условия для раскрытия потенциала женщин, укрепления их экономической независимости и расширения возможностей для карьерного роста.

В этом году мы с гордостью отмечаем 100-летний юбилей женского движения Кыргызстана. Это важная дата, позволяющая воздать должное выдающимся достижениям кыргызских женщин во всех сферах общественной жизни.

Дорогие женщины!

Ваша доброта, забота, мудрость и прозорливость служат прочной основой стабильности и процветания Кыргызстана. Благодаря этим замечательным качествам ваш вклад в эпоху перемен особенно значим. Воспитание будущих поколений, подготовка молодежи к жизненным испытаниям, сохранение традиций предков – все это возможно благодаря вашей огромной работе, формирующей будущее нашего общества.

В этот праздничный день желаю вам крепкого здоровья, женского счастья и благополучия. Пусть каждый ваш день будет наполнен радостью, вдохновением и новыми возможностями!

С праздником Вас!"


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URL: https://www.vb.kg/443680
Теги:
8 Марта, женщины, Садыр Жапаров
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