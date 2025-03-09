Кыргызская Премьер-лига 2025: Расписание матчей второго тура

Второй тур кыргызской Премьер-лиги 2025 года состоится с 10 по 12 марта. В предстоящих матчах болельщиков ждут увлекательные противостояния, а команды постараются набрать важные очки в борьбе за лидерство в чемпионате.

Расписание матчей второго тура:

10 марта:

- 16:00 часов - "Алай" vs "Озгон" (г. Ош, стадион им. А. Суюмбаева)

- 19:30 часов - "Азиягол" vs "Барс" (г. Бишкек, стадион НАФ КФБ)

11 марта:

- 19:30 часов - "Мурас Юнайтед" vs "Абдыш-Ата" (г. Джалал-Абад, стадион "Курманбек")

- 19:30 - "Дордой" vs "Алга" (г. Бишкек, стадион НАФ КФБ)

12 марта:

- 16:00 - "Илбирс" vs "Талант" (г. Кант, стадион "Спорт Сити")

- 19:30 - "Кыргыз Алтын" vs "Бишкек Сити" (г. Кара-Балта, стадион "Манас")

- 19:30 - "Нефтчи" vs "ОшМУ Альдиер" (г. Джалал-Абад, стадион "Курманбек")

Второй тур обещает быть насыщенным, и фанаты кыргызского футбола с нетерпением ждут новых ярких матчей. Все матчи будут транслироваться на местных спортивных каналах и в онлайн-режиме.

Следите за обновлениями и поддерживайте свои любимые команды!