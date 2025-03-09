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Дональд Трамп возглавит рабочую группу по подготовке к ЧМ-2026

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- Самуэль Деди Ирие
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В важном шаге бывший президент Дональд Трамп был назначен председателем вновь созданной рабочей группы Белого дома, которая будет заниматься подготовкой к чемпионату мира по футболу 2026 года. Этот знаковый турнир, который будет совместно проведен США, Канадой и Мексикой, станет первым в истории, который пройдет на территории трех стран.

Участие Трампа подчеркивает важность этого события, при этом рабочая группа будет сосредоточена на широком круге ключевых вопросов, включая развитие инфраструктуры, меры безопасности, логистику и общую координацию. По мере приближения турнира группа будет тесно работать с ФИФА, местными организаторами и федеральными агентствами для обеспечения успешного проведения чемпионата мира на мировом уровне.

Чемпионат мира 2026 года будет иметь расширенный формат, с 48 командами и рекордным количеством матчей, что сделает его одним из крупнейших и самых ожидаемых спортивных событий в истории. Большинство игр пройдет в США, в то время как Мексика и Канада также предоставят ключевые стадионы.

Роль Трампа в рабочей группе подчеркивает его продолжающееся влияние на формирование крупных национальных и международных инициатив. По мере приближения турнира его участие станет важным для согласования федеральных ресурсов и политик, направленных на успех чемпионата мира, что еще больше укрепит статус США, Канады и Мексики как мировых футбольных держав.

Этот беспрецедентный совместный чемпионат оставит неизгладимый след в североамериканском футболе и в мировом спорте в целом.


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URL: https://www.vb.kg/443685
Теги:
футбол, Дональд Трамп
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