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Почему в хоккее на льду четыре судьи

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- Самуэль Деди Ирие
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В хоккее наличие четырех судей на льду является необходимым для обеспечения справедливой игры, безопасности и точности в судействе. Быстрый и физически требовательный характер спорта требует уровня надзора, который нельзя эффективно обеспечить меньшим количеством судей. Наличие четырех судей - двух главных судей и двух линейных судей - позволяет лучше покрывать всю площадку и способствует более точному принятию решений, а также снижению количества ошибок.

Роль главных судей

Два главных судьи, часто называемые "арбитрами", отвечают за общий контроль игры и назначение пенальти. Именно они принимают решения по основным нарушениям, таким как борьба с клюшкой, высокие клюшки и грубые фолы, а также управляют ситуациями, связанными с нарушением спортивного поведения.

Также их обязанность - определить, был ли забит гол, и следить за соблюдением правил во время остановок игры. Занимая позиции на льду, главные судьи управляют общим ходом игры, следя за тем, чтобы игроки придерживались правил и игра оставалась честной и конкурентной.

Роль линейных судей

Два линейных судьи отвечают за контроль за нарушениями линий, такими как офсайды, нарушения на "айсинг" и помогают в наказаниях. Линейные судьи также играют важную роль в контроле за стычками между игроками, предотвращая эскалацию конфликтов в драки.

Одной из ключевых задач линейных судей является проверка, чтобы игроки не входили в зону атаки до того, как туда войдет шайба (офсайд). Также они следят за тем, чтобы шайба не была послана за синюю линию без касания игроками (айсинг), что приведет к остановке игры и вбрасыванию в защитной зоне. Линейные судьи могут также помогать арбитрам, предоставляя информацию по спорным моментам, таким как необходимость назначения пенальти или офсайд.

Почему требуется четыре судьи

Хоккей - это быстрый и контактный спорт, в котором нужно принимать решения за доли секунды. Когда игроки двигаются на большой скорости и часто участвуют в физической борьбе, вероятность того, что судья не заметит нарушение, увеличивается. Наличие четырех судей на льду позволяет улучшить покрытие игры, что помогает уменьшить количество ошибок.

С двумя арбитрами и двумя линейными судьями судейская бригада может более эффективно покрывать всю площадку. Пока один арбитр следит за игрой в одной зоне, другой может контролировать противоположный конец льда. Такое распределение задач обеспечивает тщательный контроль всех аспектов игры, особенно в хаотичных ситуациях во время большинства на поле или в плотных стычках около ворот.

Кроме того, наличие четырех судей позволяет улучшить координацию и общение между арбитрами. Если один судья пропустил нарушение, второй может вмешаться и принять правильное решение. Линейные судьи, находясь в разных точках льда, могут предложить полезную информацию для принятия решений, например, о том, пересекла ли шайба линию ворот или нужно ли назначать пенальти.

Улучшение хода игры

Система с четырьмя судьями сделала игру в хоккей более эффективной. С большим количеством глаз, наблюдающих за происходящим на льду, игра проходит более плавно, так как уменьшается количество пауз на решение спорных моментов или разбирательства по нарушениям. Игра может продолжаться в своем быстром темпе, при этом сохраняется справедливость и точность в судействе.

Кроме того, система с четырьмя судьями повысила безопасность игроков. Чем больше судей, тем выше вероятность заметить опасные удары, нелегальные силовые приемы и другие потенциально травмоопасные действия. Это помогает предотвратить травмы и гарантирует, что игра будет проходить в безопасной и контролируемой среде.


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URL: https://www.vb.kg/443688
Теги:
хоккей
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