Фермерам Кыргызстана выдано льготных кредитов на 7,9 миллиона сомов

В рамках проекта "Финансирование сельского хозяйства -13" на сегодняшний день крестьянам выдано кредитов на сумму 7 млн. 900 тыс. сомов.

Из них:

1. По категории "Растениеводство" выдан 1 кредит на общую сумму 700 тыс. сомов. Из них по банкам:

- ОАО "Элдик Банк" - 1 кредит 700,0 тыс. сомов.

2. По категории "Животноводство" выдано

11 кредитов на общую сумму 7 млн 200 тыс. сомов. Из них по банкам:

–ОАО "Айыл Банк" - 9 кредитов 5 млн 700 тыс. сомов;

–ОАО "Элдик Банк" - 2 кредита 1 млн 500 тыс. сомов.

3. Всего по 2 категориям выданы 12 кредитов на общую сумму 7 млн 900 тыс. сомов.

– ОАО "Айыл Банк" - 9 кредитов 5 млн 700 тыс. сомов;

– ОАО "Элдик Банк" - 3 кредита 2 млн 200 тыс. сомов;