Айжигитов, отдай мандат аксакалу из Достука!

Как и следовало ожидать, делимитация границы и подписание соглашений между Кыргызстаном и Таджикистаном вызвали истерическую реакцию у определённой части общества. Которой в принципе всё равно, по какому поводу истерить: бесконечная вялотекущая война с соседями – плохо, наконец-то воцарившийся мир – тоже нехорошо. А объективно – хуже всего, когда в эту опасную антинародную игру включаются депутаты.

В чём суть оппозиционного недовольства? Несогласные талдычат: "Таджикская сторона добилась своих стратегических целей". Странное, мягко говоря, утверждение. Стратегические цели Таджикистана заключались в том, чтобы вопрос с границами решить, опираясь на документы столетней давности. Кыргызстан же настоял на наиболее выгодной для себя позиции и взял за основу документы 1991 года.

Камнем преткновения и очередным козырем оппозиционеров в антиправительственной борьбе стало село Достук в Баткенской области, по соглашению переданное Таджикистану. Село, которое и так, по сути, изначально находилось на таджикской территории. "Для нас нет ни экономической, ни стратегической пользы от него", - сказал, комментируя подписание соглашений, генерал Ташиев. Общая площадь переданных Таджикистану земель (вместе с Достуком) – 141,9 га. Общая площадь земель, которыми обогатился Кыргызстан, - 142,7 га. Опять Кыргызстане не в проигрыше!

Самое главное: ни одно мировое соглашение не обходится без компромиссов. Неужели мир и покой на кыргызско-таджикской границе не стоят того, чтобы стороны пошли не некоторые взаимные уступки? Кое-кому, находящемуся на безопасном расстоянии от Баткена, очень хочется продолжения "банкета". Продолжения то и дело вспыхивающих кровавых конфликтов. Этому "кое-кому" откровенно наплевать и на спорные территории, и на приграничных жителей. Ему главное – любой ценой нахапать политических очков. Вот и горланят, как в случае с Кемпир-Абадом, даже не особо ознакомившись с ситуацией и не удосужившись хотя бы повнимательнее рассмотреть карту…

Депутат Жогорку Кенеша Султанбай Айжигитов – человек, который вроде бы, что называется, "в теме". Он много лет проработал в Баткенской области в различных государственных структурах и, как никто другой, знаком с непростой пограничной ситуацией, не решавшейся десятилетиями. 28 февраля Айжигитов выступил с вполне вменяемой речью: "Самое главное – граница определена, и страдания людей закончатся. Какие есть недостатки и преимущества, покажет время".

Не прошло и недели, как парламентарий поддался истерии и переобулся в прыжке. Сразу завоевав себе славу национального героя и чуть ли не единственного патриота в ЖК. Такими эпитетами его наградили, что примечательно, граждане и гражданки, которым ни один уважающий себя кыргызстанец руки не подаст. "Независимая" журналистка Лейла Саралаева, например. Которой из Грузии, наверное, виднее, как нужно делимитировать кыргызские границы.

На месте Султанбая Абдрашитовича любой бы задумался: если тебя хвалят и превозносят до небес прозападные грантоедки – очевидно, ты не на правильном пути. Но Айжигитов не таков. Только что одобрявший соглашение – уже выступает резко против. "Достук таджикам не отдадим. Село не позволяло открыть коридор соседям, и местные жители охраняли границу". Теперь, по его мнению, всё пропало. Гипс снимают, клиент уезжает, таджики толпами ринутся по нейтральному коридору захватывать Кыргызстан…

Интереснее всего, что сами жители Достука поддерживают решение о своём переселении. Их и так там осталось очень немного. Главным образом – из-за неудобного местоположения. Из-за того, что они больше других страдают от межнациональных столкновений. "Уезжаем, потому что уже пробовали убегать, - поделилась с журналистами жительница села. – Наши дома поджигали…" Бывшие достукчане давно живут в Баткене, в Бишкеке, а теперь им предложен переезд в село Бужум Баткенского района. С выделением земель и под строительство дома, и под сельское хозяйство. Министр строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Нурдан Орунтаев считает своим долгом построить переселенцам новые дома. Полпред президента в Баткенской области Айбек Шаменов предлагает денежную компенсацию тем, кого не устроит ни один из предложенных вариантов для переезда.

"Конечно, мы любим свою землю, - говорят жители Достука. – Но хотим мира, чтобы мы больше не были вынуждены бежать из собственных домов".

Опять же – на месте депутата Айжигитова другой человек, болеющий душой за свой народ, поехал бы в Достук, пообщался с сельчанами, послушал, чего они на самом деле хотят и как для них будет лучше. А уж потом с высокой трибуны высказывался за или против.

Ситуация довольно сложная. Непросто людям вот так взять и сорваться с насиженных мест – даже во имя мира и спокойствия. В такие моменты любое неосторожное слово ранит сильнее пули, а может привести к неконтролируемым последствиям. В такое время, как подчеркнул президент Жапаров, должностные лица несут особую ответственность за соблюдение этических норм и уважительное отношение к населению. Садыр Жапаров сказал это применительно к губернатору Баткенской области Шаменову, который на встрече с сельчанами позволил себе недостаточно вежливый тон…

Что уж тогда говорить о депутате Айжигитове, своими высказываниями усиленно раскачивающем лодку в море, которое и так ещё не до конца успокоилось?!

Султанбай Абдрашитович, надо сказать, вообще известен своими странными взглядами и точками зрения. То он призывает Россию признать, что она – правопреемница Золотой Орды, и русские якобы не имеют никакого отношения к славянам. То россиянам же заявляет, что БРИКС – мёртворождённая организация, и никакого будущего у неё нет. Видя, что его слова вызывают бурю негодования, с усмешкой поправляется. Я, мол, вижу, что вы все тут заскучали, - вот и решил подбросить дровишек. Сам открыто называет себя провокатором.

Может, и его пламенная речь про "не отдадим, а дальше – хоть потоп" - тоже своеобразная провокация? Весьма опасная и крайне неуместная. Султанбаю Абдрашитовичу-то ничего, он выступил, слез с трибуны и пошёл. Ему под пули не подставляться, не бежать куда глаза глядят из объятого огнём дома. В отличие от простых жителей Достука он, видимо, не до конца понимает стратегической важности политического решения по вопросу делимитации границы. Как не понимает и последствий своих высказываний и призывов.

Партия "Ыйман нуру" исключила несогласного депутата из состава фракции. Депутатского мандата он при этом автоматически не лишается: для этого, по закону, нужно его письменно выраженное желание. А ведь вполне логично было бы передать его мандат простому жителю расселяемого Достука, который осознаёт важность момента, ориентируется в общественно-политической ситуации и готов кое в чём пожертвовать личными интересами ради страны и народа.