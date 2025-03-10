В Кыргызстане обеспеченность семенами составляет 90,5%

На сегодняшний день семеноводческими хозяйствами и хозяйствующими субъектами Кыргызстана засыпано 58,5 тысяч тонн семян зерновых колосовых культур при потребности в 64,6 тысяч тонн, то есть в республике обеспеченность семенами составляет 90,5%.

Из указанного объема засыпано 18,4 тысяч тонн семян яровой пшеницы при потребности в 20,5 тысяч тонн, что составляет 89,5% от потребности. Засыпка семян ярового ячменя составила 40,0 тысяч тонн при потребности в 43,9 тысяч тонн, обеспечено 91,0%. Кроме того, обеспеченность семенами овса, гречихи, рис, сои и табака составила 100%.

Обеспеченность кукурузы – 93,8%, подсолнечника – 99,0%, зернобобовых – 99,9%, сафлор – 97,9%, хлопчатник – 85,5%, картошка – 95,5%, люцерна – 46,2, эспарцет – 56,9 и сахарной свеклы составляет – 55,7%.

В настоящее время специалистами региональных структур Департамента по экспертизе сельскохозяйственных культур и садоводства начата проверка засыпанных семеноводческими хозяйствами и хозяйствующими субъектами республики семян зерновых колосовых культур с целью доведения их до кондиции.

По республике проверено 19,7 тысяч тонн семян яровых зерновых культур, в том числе 6,9 тысяч тонн яровой пшеницы и 12,7 тысяч тонн ярового ячменя.

Из проверенных семян зерновых колосовых культур доведены до кондиции 19,0 тысяч тонн, или 32,5%, в том числе 6,7 тыс. тонн (36,5%) яровой пшеницы и 12,3 тыс. тонн (30,77%) ярового ячменя.