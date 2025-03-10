Сельскохозяйственные животные в КР обеспечены вакцинами на 100%

В Кыргызстане план противоэпизоотических мероприятий на 2025 год составлен снизу вверх с учетом фактического поголовья скота, эпизоотической ситуации, и согласован с органами местного самоуправления.

В целях своевременного выполнения работ по вакцинации районным и городским управлениям с соблюдением холодной цепи биопрепаратов, закупленных ветеринарной службой на основании утвержденного плана, были распределены и доставлены следующие биосредства.

Вакцины против инфекционных заболеваний сельскохозяйственных животных обеспечены на 100%. Они:

- Ящур

- Сибирская язва

- Оспа

- Чума

- Бешенство

- Бруцеллез

Диагностические средства:

- Туберкулин ППД

- Туберкулин для птиц

Таблетки против эхинококкоза и альвеококкоза:

- Азинокс (празиквантел)

Дезинфицирующие средства:

- Гипохлорит кальция

Начальникам районных и городских ветеринарных управлений даны поручения по хранению биосредств в холодильнике в соответствии с ветеринарными требованиями, качественному и без потерь использованию и взяты на контроль. Сегодня на месте в плановом порядке проводятся противоэпизоотические мероприятия.

Мероприятия по предварительной вакцинации против инфекционных заболеваний животных (1 месяц 2025 год):

Ящур КРС - 360,8 тыс. голов или 38%

Чума овец и коз - 295,3 тыс. голов или 49%

Оспа овец и коз - 373,0 тыс. голов или 63%

По сибирской язве:

Крупный рогатый скот - 152,9 тыс. или 47%

Овец и коз - 368,0 тыс. или 45%

Лошадей - 27,9 тыс. или 44 %

Для профилактики сибирской язвы ветеринарные специалисты проводят санацию два раза в год весной и осенью. Районным управлениям для весенне-осенней санации выдано 19 тысяч 300 кг хлора.