Сельскохозяйственные животные в КР обеспечены вакцинами на 100%

В Кыргызстане план противоэпизоотических мероприятий на 2025 год составлен снизу вверх с учетом фактического поголовья скота, эпизоотической ситуации, и согласован с органами местного самоуправления.
В целях своевременного выполнения работ по вакцинации районным и городским управлениям с соблюдением холодной цепи биопрепаратов, закупленных ветеринарной службой на основании утвержденного плана, были распределены и доставлены следующие биосредства.
Вакцины против инфекционных заболеваний сельскохозяйственных животных обеспечены на 100%. Они:
- Ящур
- Сибирская язва
- Оспа
- Чума
- Бешенство
- Бруцеллез
Диагностические средства:
- Туберкулин ППД
- Туберкулин для птиц
Таблетки против эхинококкоза и альвеококкоза:
- Азинокс (празиквантел)
Дезинфицирующие средства:
- Гипохлорит кальция
Начальникам районных и городских ветеринарных управлений даны поручения по хранению биосредств в холодильнике в соответствии с ветеринарными требованиями, качественному и без потерь использованию и взяты на контроль. Сегодня на месте в плановом порядке проводятся противоэпизоотические мероприятия.
Мероприятия по предварительной вакцинации против инфекционных заболеваний животных (1 месяц 2025 год):
Ящур КРС - 360,8 тыс. голов или 38%
Чума овец и коз - 295,3 тыс. голов или 49%
Оспа овец и коз - 373,0 тыс. голов или 63%
По сибирской язве:
Крупный рогатый скот - 152,9 тыс. или 47%
Овец и коз - 368,0 тыс. или 45%
Лошадей - 27,9 тыс. или 44 %
Для профилактики сибирской язвы ветеринарные специалисты проводят санацию два раза в год весной и осенью. Районным управлениям для весенне-осенней санации выдано 19 тысяч 300 кг хлора.