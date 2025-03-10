Погода
$ 87.37 - 87.83
€ 94.12 - 95.12

Сельскохозяйственные животные в КР обеспечены вакцинами на 100%

264  0
- Светлана Лаптева
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

В Кыргызстане план противоэпизоотических мероприятий на 2025 год составлен снизу вверх с учетом фактического поголовья скота, эпизоотической ситуации, и согласован с органами местного самоуправления.

В целях своевременного выполнения работ по вакцинации районным и городским управлениям с соблюдением холодной цепи биопрепаратов, закупленных ветеринарной службой на основании утвержденного плана, были распределены и доставлены следующие биосредства.

Вакцины против инфекционных заболеваний сельскохозяйственных животных обеспечены на 100%. Они:

- Ящур

- Сибирская язва

- Оспа

- Чума

- Бешенство

- Бруцеллез

Диагностические средства:

- Туберкулин ППД

- Туберкулин для птиц

Таблетки против эхинококкоза и альвеококкоза:

- Азинокс (празиквантел)

Дезинфицирующие средства:

- Гипохлорит кальция

Начальникам районных и городских ветеринарных управлений даны поручения по хранению биосредств в холодильнике в соответствии с ветеринарными требованиями, качественному и без потерь использованию и взяты на контроль. Сегодня на месте в плановом порядке проводятся противоэпизоотические мероприятия.

Мероприятия по предварительной вакцинации против инфекционных заболеваний животных (1 месяц 2025 год):

Ящур КРС - 360,8 тыс. голов или 38%

Чума овец и коз - 295,3 тыс. голов или 49%

Оспа овец и коз - 373,0 тыс. голов или 63%

По сибирской язве:

Крупный рогатый скот - 152,9 тыс. или 47%

Овец и коз - 368,0 тыс. или 45%

Лошадей - 27,9 тыс. или 44 %

Для профилактики сибирской язвы ветеринарные специалисты проводят санацию два раза в год весной и осенью. Районным управлениям для весенне-осенней санации выдано 19 тысяч 300 кг хлора.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/443695
Теги:
вакцина, Кыргызстан, животные
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  