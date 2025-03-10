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Абдукодир Хусанов стал игроком месяца в "Манчестер Сити"

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- Самуэль Деди Ирие
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Узбекский футболист Абдукодир Хусанов был признан игроком месяца в "Манчестер Сити" по итогам февраля. Молодой футболист получил рекордное количество голосов болельщиков, обойдя таких звезд, как Эрлинг Холанд и Йошко Гвардиол.

Хусанов присоединился к "Манчестер Сити" в январе 2025 года, перейдя из французского клуба "Ланс" за 40 миллионов евро. Под руководством Пепа Гвардиолы он быстро проявил себя и стал важной частью оборонительной линии команды. В феврале он сыграл ключевую роль в матчах Премьер-лиги против "Ньюкасла", "Ливерпуля" и "Тоттенхэма". Его яркий момент наступил в матче Кубка Англии против "Плимут Аргайл", где он забил свой первый гол за клуб, помогая команде одержать победу со счетом 2:1.

Болельщики отметили надежность, скорость и хладнокровие Хусанова при владении мячом, что позволило ему быстро адаптироваться к тактике Гвардиолы. По данным официального заявления клуба, он набрал наибольшее количество голосов за всю историю награды "Игрок месяца".

Это признание стало важной вехой как для самого Хусанова, так и для узбекского футбола, ведь он стал первым узбекским футболистом, удостоенным подобной награды в топ-клубе Английской Премьер-лиги. Его стремительный рост привлекает внимание, и многие уже видят в нем ключевую фигуру обороны "Манчестер Сити" в будущем.


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URL: https://www.vb.kg/443697
Теги:
Великобритания, Узбекистан, футбол
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