Кыргызстанки взяли бронзу на чемпионате CAFA-2025 в Душанбе

В столице Таджикистана - городе Душанбе - с 4 по 8 марта прошел второй по счету в этом году турнир под эгидой Центрально-Азиатской футбольной Ассоциации - чемпионат CAFA-2025 среди женских сборных юниорских сборных до 17 лет. В турнире приняли участие женские юниорские сборные Таджикистана, Ирана, Узбекистана и Кыргызстана.

Сборная Кыргызстана, тренируемая опытными специалистами, показала высококлассную игру и борьбу до последнего свистка в каждом матче. В полуфинале наши девочки встретились с командой из Узбекистана, где с минимальным отставанием уступили, но не сдали позиций и продолжили бороться за бронзу. В решающем матче за третье место они уверенно победили соперниц из Таджикистана, продемонстрировав отличную командную игру и стойкость в критические моменты.

На протяжении всего турнира кыргызстанки продемонстрировали отличную физическую подготовленность и тактическую зрелость, что позволило им добраться до пьедестала. Это стало результатом усердной работы тренеров, а также стремления самих игроков, которые вдохновлялись поддержкой своих болельщиков.

Турнир в Душанбе стал не только возможностью для игроков продемонстрировать свои навыки, но и важным опытом, который поможет развивать женский футбол в Кыргызстане и других странах региона. По словам тренеров и представителей Федерации футбола Кыргызстана, успех на этом турнире - это только начало, и дальнейшие шаги будут направлены на создание крепкой и конкурентоспособной команды для будущих международных соревнований.

Таким образом, третье место на Чемпионате CAFA-2025 - это значимое достижение для женского футбола в Кыргызстане, подтверждающее, что страна движется в правильном направлении в развитии спорта для девушек.