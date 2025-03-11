Афганистан второй год подряд не входит в пятерку стран, наиболее страдающих от терроризма, в этом году он занимает девятое место. Данные опубликованы Институтом экономики и мира (IEP) в рамках 12-го отчета по Глобальному индексу терроризма.

"Два года подряд Афганистан не состоит в пятерке стран, наиболее пострадавших от терроризма, что является самым высоким улучшением с момента создания индекса", - сказано в отчете.

Первую и вторую позицию занимают Буркина-Фасо и Пакистан соответственно. В отчете подчеркивается, что уровень терроризма в Афганистане "значительно снизился" с момента прихода к власти "Талибана"*, а новые правители поддерживают "внутреннюю стабильность".

По словам представителя "Исламского Эмирата Афганистан" (самоназвание страны у талибов*) Забихуллы Муджахида, афганская земля "не представляет угрозы ни для одной страны".

"Нынешняя безопасность - это большое достижение для афганцев. Однако мелкие случаи все еще случаются, и они затрагивают все страны - такие проблемы существуют в каждой стране", - сказал Муджахид.

В отчете самой опасной террористической группировкой в ​​Афганистане указана ИГ (Запрещена в Кыргызстанае)*, которая ответственна за пятую часть всех терактов в 2024 году. В нем также отмечено ухудшение отношений между Исламским Эмиратом и Пакистаном из-за напряженности вокруг линии Дюранда и пакистанских авиаударов по укрытиям "Техрик-и Талибан* Пакистан" (ТТП) в Афганистане.

Источник: eadaily.com