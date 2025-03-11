Крупнейшие страны Европы подсекли план по ближневосточной Ривьере

Евроглобалисты используют любой шанс ударить по политике Дональда Трампа, теперь они открывают еще один фронт войны с президентом США - ближневосточный. Об этом сообщает телеграм-канал "ЗеРада".

Как выяснилось, еще 4 марта в Египте во время презентации пятилетнего плана восстановления сектора Газы проект был поддержан не только Лигой арабских государств, но и представителями МИД Германии, Франции, Италии и Великобритании.

"Главы МИД четырех крупнейших стран Европы уже заявили, что считают реалистичным такой план восстановления сектора Газа. Он потребует затрат примерно в 50 млрд евро и не предусматривает переселения палестинцев, как того хочет президент США Дональд Трамп со своим планом превратить руины в "Ривьеру Ближнего Востока". По словам европейских министров, проект может помочь надолго улучшить катастрофические условия жизни около двух миллионов палестинцев в регионе", - пишет ТК.

Отмечается, что на первом этапе план предусматривает строительство 200 тысяч единиц жилья в секторе Газа в течение следующих двух лет, на втором - столько же. Предполагается, что помощь в этом могут оказать, в частности, Объединенные Арабские Эмираты и Саудовская Аравия.

"Ну это чистая пощечина и Трампу, и руководству Израиля. Кроме 1-го украинского фронта, глобалисты открыли против Трампа (а значит, и США) и 1-й ближневосточный фронт. И это в течение одной недели. Ждем ответ Трампа на будущей неделе", - резюмирует "ЗеРада".

Как передавало EADaily, спецпосланник президента США Дональда Трампа по Ближнему Востоку Стив Уиткофф разрабатывает план саммита застройщиков и архитекторов, которые предложат свои идеи по восстановлению сектора Газа, сообщала газета Wall Street Journal со ссылкой на источник. Уиткофф обсудил свой план с зятем Трампа Джаредом Кушнером на инвестиционном форуме в Майами.

Ранее Трамп заявил, что США "возьмут под контроль" сектор Газа и будут отвечать за восстановительные работы в регионе, а также превратят его в "Ближневосточную Ривьеру" для всего мира. При этом он назвал нынешний сектор Газа "площадкой под снос" и заявил, что его жителям стоит навсегда уйти в другие страны, предложив для их проживания, в частности, Иорданию или Египет. Он также не исключил, что США могут направить в Газу свою армию, и пообещал, что посетит сектор Газа лично.

Источник: eadaily.com